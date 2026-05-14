テレビ向け「AQUOS AI」サービスの提供を開始

シャープ株式会社

シャープは、テレビの大画面でAIキャラクターとの会話が楽しめるほか、コンテンツ選びや使い方の相談もできる、テレビ「AQUOS」向けの新サービス「AQUOS AI」（※2）の提供を開始します。

左：設置イメージ（大輝）、右：画面イメージ（あゆみ）

本サービスは、当社独自の生成AI技術を活用しています。AIキャラクターとの自然な会話を実現するとともに、気持ちに寄り添う“共感知性”と、意図をくみ取る“探索知性”により、ユーザーにあった会話を展開します。

会話が楽しめる「トーク」では、日々の出来事やふと思いついたこと、もっと深く知りたいことなど、さまざまなテーマについて、ユーザーに寄り添った話し相手になります。たとえば、「今日はうれしいことがあったよ」と話しかけると、一緒に喜びながら、出来事について質問し、会話を弾ませます。過去の会話を踏まえた応答もできるので、やり取りを重ねるごとにAIキャラクターとの絆を深めていただけます。（※3）

「番組おすすめ」では、コンテンツ選びをお手伝い。「笑いたい」「リラックスしたい」など気分を伝えると、AIキャラクターが会話しながら意図をくみ取り、おすすめのコンテンツを提案（※4）します。また「使い方ヘルプ」では、テレビの設定や操作方法に関する相談が可能です。「毎朝6時にテレビをつける方法は」と伝えると、設定の手順を案内します。

AIキャラクターは、「大輝（だいき）」と「あゆみ」からお選びいただけます（「トーク」利用時）（※5）。65V型では、等身大に近いサイズで画面に映るので、家族みんなでテレビを囲み、会話を楽しむこともできます。今後、AIキャラクターの拡充を図るとともに、テレビのさらなる楽しみ方を広げてまいります。

■ 主な特長

1．業界初（※1）生成AI技術を活用し、テレビでAIキャラクターとの会話が楽しめる

2．“共感知性”によりユーザーに寄り添いながら応答。過去のやり取りを踏まえた会話もできる

3．意図をくみ取る“探索知性”により、気分や要望にあったコンテンツ（※4）をおすすめするほか、テレビの操作方法も案内

※1 国内市販のテレビ機能に、動くキャラクターを画面表示し、会話できる生成AI技術を活用したサービスとして。2026年5月23日開始。当社調べ。

※2 本サービスのご利用にはインターネット環境および、「COCORO MEMBERS」への会員登録が必要です。

※3 最新情報などリアルタイム検索をともなう会話には対応していません。

※4 放送番組、USBハードディスク（別売）の録画番組、一部のネット動画配信サービスからコンテンツをおすすめします。

※5「番組おすすめ」と「使い方ヘルプ」では、キャラクターは選択できません。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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【ニュースリリース全文】

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