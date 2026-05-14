“スマホの動画、車で見られたら…”を後付けで実現――有線CarPlayをワイヤレス化しながら車内大画面で映像視聴できる「GetPairr Mirror Cast」、在庫限り8,800円（税込）で提供

商品概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

株式会社GetPairrは、車載ディスプレイ向けワイヤレスアダプター「GetPairr Mirror Cast」を、在庫整理に伴う最終セール価格にて販売開始しました。

本製品は、「有線CarPlayのワイヤレス化」と「スマホ画面の無線ミラーリング」の2つを1台にまとめた2in1アダプターです。

従来の“ただCarPlayを無線化するだけ”の製品とは異なり、スマホ側で再生している動画アプリや画面を、そのまま車載ディスプレイへ表示できる点が大きな特徴です。

さらに今回は、在庫限りの特別価格として、通常価格より大幅値下げとなる8,800円（税込）で提供いたします。

割引情報

GetPairr Mirror Cast

原価：15860円

クーポンコード：7FJVKMEM

最終購入価格：8800円（税込）

有効期間：5月13日～6月30日

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWKGPQYQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=McfK-hw4pFs ]

「純正ナビはそのまま」で、車内時間だけアップグレード

近年、車内で動画視聴やスマホアプリを楽しみたいというニーズが増える一方で、

「車を買い替えるほどではない」 「ナビ交換は高い」 「配線工事はしたくない」

という声も少なくありません。

「GetPairr Mirror Cast」は、現在使用している純正ディスプレイオーディオを活かしながら、車内エンタメ環境だけを手軽に拡張できる製品です。

受信側アダプターを車両USBポートへ接続し、送信側をスマートフォンへ接続するだけで、複雑な設定なしで使用可能。

ドライブ中の動画視聴や、助手席・後席での映像共有など、“移動時間の使い方”を変えるアイテムとして注目されています。

機能1：スマホ画面を車載ディスプレイへ無線ミラーリング

本製品最大の特徴のひとつが、スマートフォンの映像を車載ディスプレイへワイヤレス表示できる「Mirror Cast機能」です。

YouTube、Netflix、Disney+、Huluなど、スマホ側で再生している映像やアプリ画面を、そのまま車内ディスプレイへ表示可能。

純正ナビでは実現しづらかった“動画中心の車内体験”を、後付けで手軽に追加できます。

特に長距離移動や車中休憩時など、「スマホの小さい画面では見づらい」というシーンで活用されています。

機能2：有線CarPlayをワイヤレス化

もうひとつの大きな特徴が、有線CarPlay対応車をワイヤレスCarPlay化できる点です。

初回接続後は、次回以降エンジン始動と同時に自動接続。

毎回ケーブルを抜き差しする必要がなく、乗車後すぐにナビ・音楽・通話などを利用できます。

Siri操作やステアリングボタンにも対応し、純正CarPlayの使い勝手を維持したまま、ワイヤレス化による快適性を追加できます。

ご購入前の注意事項

本製品は便利な反面、使用条件が明確な製品となります。ご購入前に必ずご確認ください。

【ミラーリング機能について】

■ iPhone

iPhone 15シリーズ以降に対応しています。

■ Android

DisplayPort Alt Mode（DP Alt Mode）による映像出力対応機種のみ使用可能です。

※DP Alt Mode非対応のAndroid端末では映像出力できません。

また、Android端末はミラーリング中、画面をオン状態で使用する必要があります。

【ワイヤレスCarPlay機能について】

車両側が「有線CarPlay」に対応している必要があります。

USB接続で通常の有線CarPlayが利用できる車両であれば、本製品によるワイヤレス化に対応可能です。

※本製品は「ワイヤレスAndroid Auto化」には対応しておりません。

コンパクト設計で、車内配線もすっきり

本体はコンパクトサイズを採用し、車内でも目立ちにくい設計。

複雑な専用アプリや追加工事は不要で、USB接続のみで導入できます。

「できるだけ純正状態を崩したくない」

「配線をごちゃつかせたくない」

というユーザーにも適した設計となっています。

GetPairrについて

送信アダプター受信アダプター

GetPairrは、CarPlay関連製品や車載ディスプレイ製品を中心に、“純正車環境を活かした快適アップグレード”を提案するカーアクセサリーブランドです。

「配線を減らしたい」

「もっと手軽に車内エンタメを楽しみたい」

そんなユーザーに向け、日常のドライブをより快適にする製品を展開しています。