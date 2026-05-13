『リネージュ2M』恐怖の剣舞！最新アップデート「REQUIEM:戦場を指揮する剣舞」の実施が決定！特設サイトを公開！アップデートを記念した生放送も配信決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■5月27日に最新アップデート「REQUIEM：戦場を指揮する剣舞」の実施が決定！

【特設サイト公開日】

2026年5月13日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202605_update

【概要】

5月27日(水)に最新アップデート「REQUIEM:戦場を指揮する剣舞」の実施を決定、本日5月13日に特設サイトを公開しました。

最前線で味方へのバフを与え、近距離武器種ながら剣気によって広範囲に攻撃可能な「二刀流」のクラス リブートの実施や、「全体ワールド」のアップデート、「INTERLUDEクーポン」の実施を予告しています。

アップデートの詳細は、5月22日(金)に公開予定です。

■「公式FSトーーク！アデン大陸事件簿 ～Xの正体に迫る～」決定！

【放送日時】

2026年5月22日(金) 20時00分 ～ 21時00分 (予定)

【放送URL】

https://www.youtube.com/live/jMc5WK6SrpY

【概要】

リネージュ2M公式生放送「公式FSトーーク！アデン大陸事件簿 ～Xの正体に迫る～」を5月22日(金）20時よりお送りします。

放送内では、5月27日に予定されているアップデート「REQUIEM：戦場を指揮する剣舞」の詳細を、オリジン・リザーブ両ワールドの最新情報と共にご紹介します。

今回もゲーム内アイテムを盛り沢山でご用意しているほか、視聴者の皆さまと協力して挑むクイズコーナーなど、盛りだくさんの内容でお届けします。クイズコーナーでは挑戦して誰よりも早く謎を解き明かした1名の方に、「神話級クラス確定獲得券(1回)」をプレゼントします。

ぜひ最後までご視聴ください。

【出演者】(敬称略・順不同)

【FS】クエポ (リネージュ2M サービスチーム)

【FS】タバシ (リネージュ2M サービスチーム)

※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NC

コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年5月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。