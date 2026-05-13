『リネージュ2M』恐怖の剣舞！最新アップデート「REQUIEM:戦場を指揮する剣舞」の実施が決定！特設サイトを公開！アップデートを記念した生放送も配信決定！
NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。
■5月27日に最新アップデート「REQUIEM：戦場を指揮する剣舞」の実施が決定！
【特設サイト公開日】
2026年5月13日(水)
【特設サイトURL】
https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202605_update
【概要】
5月27日(水)に最新アップデート「REQUIEM:戦場を指揮する剣舞」の実施を決定、本日5月13日に特設サイトを公開しました。
最前線で味方へのバフを与え、近距離武器種ながら剣気によって広範囲に攻撃可能な「二刀流」のクラス リブートの実施や、「全体ワールド」のアップデート、「INTERLUDEクーポン」の実施を予告しています。
アップデートの詳細は、5月22日(金)に公開予定です。
■「公式FSトーーク！アデン大陸事件簿 ～Xの正体に迫る～」決定！
【放送日時】
2026年5月22日(金) 20時00分 ～ 21時00分 (予定)
【放送URL】
https://www.youtube.com/live/jMc5WK6SrpY
【概要】
リネージュ2M公式生放送「公式FSトーーク！アデン大陸事件簿 ～Xの正体に迫る～」を5月22日(金）20時よりお送りします。
放送内では、5月27日に予定されているアップデート「REQUIEM：戦場を指揮する剣舞」の詳細を、オリジン・リザーブ両ワールドの最新情報と共にご紹介します。
今回もゲーム内アイテムを盛り沢山でご用意しているほか、視聴者の皆さまと協力して挑むクイズコーナーなど、盛りだくさんの内容でお届けします。クイズコーナーでは挑戦して誰よりも早く謎を解き明かした1名の方に、「神話級クラス確定獲得券(1回)」をプレゼントします。
ぜひ最後までご視聴ください。
【出演者】(敬称略・順不同)
【FS】クエポ (リネージュ2M サービスチーム)
【FS】タバシ (リネージュ2M サービスチーム)
※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。
■ゲーム概要
最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。
新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。
多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。
【タイトル情報】
タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）
ジャンル：次世代オープンワールドRPG
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）
対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）
開発/運営：NC
コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.
公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/
PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/
公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP
公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg
※当プレスリリースの内容は2026年5月13日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。