心地よい時間に寄り添う、ザ・プレミアム・モルツ 夏風香るエールとの特別なセットメニューをロンハーマン カフェ６店舗にて展開。

株式会社リトルリーグ

このたび、ロンハーマン カフェでは、サントリー株式会社とロンハーマンによる初のコラボレーションから生まれた、「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉夏風香るエール」と「シトラスシーフードセビーチェ」をセットにしたメニューを５月19日（火）より期間限定で展開いたします。

シトラスシーフードセビーチェ ビールセット\1,800

今回、特別に考案したセビーチェは、エビをメインとしたシーフードとトマトやキュウリ、アボカドなどのみずみずしい野菜、ピンクグレープフルーツやハーブミックスで爽やかさを演出。最後にシトラスソースとナンプラーをあわせたフレッシュな自家製ソースを加え、素材の味わいを引き立てて仕上げています。フルーティな香りとすっきりとした味わいのビールとも相性がよく、初夏のはじまりにもぴったりな一品です。

「お客様に素敵な夏を過ごしていただきたい」というサントリーとロンハーマンの想いが重なり実現した「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉夏風香るエール」は、夏の始まりをコンセプトに、サファイアホップを使用し、上面発酵酵母を用いて醸造することで、グレープフルーツのような爽やかな香り立ちと、かろやかな余韻が楽しめる味わいが特長です。

この時期にしか味わえない特別なメニューとビールのペアリングとともに、ロンハーマンカフェにて素敵なひとときをお過ごしください。

【ロンハーマン カフェ】について

1976年にアメリカ・カリフォルニアで誕生したスペシャリティストアRon Herman（ロンハーマン)が展開するカフェ。開放感あふれ、リラックスできる空間の中で、自然と会話が生まれ、食が輝き、人の輪が繋がる場所でありたい。そんな想いで2011年に誕生しました。新鮮で旬な食材を使用したメイン料理や、ボリュームたっぷりのサラダ、思わずワクワクしてしまうカラフルなドリンクやスイーツ、ほっと一息つけるコーヒーなど、季節にあわせた様々なメニューをご用意しています。

【商品名】シトラスシーフードセビーチェ（ビールセット）

※数量限定のため、各店舗の在庫状況により販売終了時期が異なる場合がございます。

【価格】 \1,800(税込)※テイクアウト不可

【発売日】2026年5月19日（火）～2026年7月13日（月）

【展開店舗】ロンハーマン カフェ千駄ヶ谷店・二子玉川店・辻堂店・福岡店・京都店・神戸店

【URL】https://ronherman.jp/cafe

【Instagram】 https://www.instagram.com/ronherman_cafe/

お客様のお問い合わせ先:TEL.0120-983-781

ロンハーマンカスタマーサポート10：00～17：00（土日祝日、年末年始、大型連休を除く）