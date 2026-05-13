LINE友だち獲得コストを半分以下に！「楽天会員連携」も同時に完了する『楽天特化型 LINE通知メッセージ機能』を提供開始

株式会社ECXグループ

グリニッジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中裕之、以下「当社」）は、楽天市場に出店している店舗運営者様向けに、LINE友だちの獲得と「楽天会員IDの連携」を同時に、かつ低コストで実現する新たな「LINE通知メッセージ機能」の提供を、2026年5月1日（金）より開始いたしました。あわせて、本リリースを記念し、獲得した友だちへのセグメント配信を可能にするシステム「らくらくライン」（通常月額10,000円）を、先着30店舗様に無料提供する先行受付を開始いたします。

■ LINE通知メッセージとは

LINE通知メッセージとは、企業がLINE公式アカウントを通じて、LINEの友だち登録をしていないユーザーに対してもメッセージを届けることができるLINEヤフー株式会社が提供するサービスです。企業が保有する顧客の電話番号とLINEユーザーの電話番号を照合（マッチング）することで、購入確認や発送通知などをLINEで直接配信できます。

従来のLINE公式アカウントでは、ユーザーが友だち追加を行わなければメッセージを送信できませんでしたが、LINE通知メッセージを活用することで、友だち追加前の顧客にもアプローチが可能となります。送信費用は1通あたり8円です。

■ 開発の背景：楽天店舗が抱える「メルマガ離れ」と「LINE友だち獲得コスト」の悩み

楽天市場での売上を安定させるためには、新規顧客をリピーターへと育成するCRM施策が不可欠です。しかし、従来のメルマガ（R-Mail）は開封率の低下が著しく、多くの店舗様が「LINE公式アカウント（R-SNS）」の活用へとシフトしています。

一方で、楽天店舗におけるLINE友だちの獲得には、以下の課題がありました。

- 獲得コスト（CPA）の高騰- - クーポン等のインセンティブに頼らざるを得ず、1件あたり150円～200円程度と、費用対効果が見合わない。- 顧客データの分断- - 友だちを獲得しても楽天の購入データ（RMS）と紐づかないため、誰が何を購入したかを把握できない。- 配信精度の低下- - 一斉配信しか行えず、不要なメッセージの送信によりブロック率が高まる。

当社は、こうした「楽天店舗ならではのCRMの壁」を打破するため、友だち獲得からデータ連携、その後のセグメント配信までをシームレスに実現する機能の開発に至りました。

■ 「楽天特化型 LINE通知メッセージ機能」3つの特長

1. 従来の半分以下のコストで、購買意欲の高い友だちを獲得

注文確認や発送完了などの「LINE通知メッセージ」を通じて、購入直後の最も関心が高いタイミングで自然にLINE友だち追加を促します。なお、LINE通知メッセージの送信費用は1通あたり8円です。

2. 【独自機能】友だち追加と「楽天会員連携」をワンストップで完了

最大の特長は、ユーザーがLINEで友だち追加を行うプロセス内で、「楽天会員IDとの連携」まで同時に完了できる点です。



3. 獲得後は「らくらくライン」連携で、RMSデータを活かしたセグメント配信へ

LINE通知メッセージ機能で獲得した顧客情報は、当社のLINE配信ツール「らくらくライン」と連携することで、即座に売上向上のための施策にご活用いただけます。

■ ご利用にあたっての注意事項

本機能のご利用にあたっては、以下の条件がございます。あらかじめご確認ください。

■ LINE通知メッセージ機能 先行受付開始キャンペーン概要

- LINE通知メッセージの利用には、LINEヤフー株式会社による審査が必要です。配信するメッセージの内容がLINE通知メッセージUXガイドラインに準拠していることが求められます。- LINE通知メッセージは法人のお客様を対象としたサービスです。個人事業主の方はご利用いただけません。- 本機能をご利用いただくには、楽天市場が提供するR-SNS（LINE公式アカウント連携サービス）のLINEアカウントが必須となります。- LINE通知メッセージの送信費用は、1通あたり8円です。

本機能のリリースを記念し、LINE通知メッセージ機能による「友だち獲得」から、らくらくラインによる「売上化」までを一気通貫でお試しいただける特別枠をご用意いたしました。

■ グリニッジ株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/32_1_fc42e9135291281f611496cf751dfc2f.jpg?v=202605130951 ]

「らくらくーぽん」「らくらく広告」「らくらく在庫」など、ECショップの運営を効率化し売上を最大化する「らくらくシリーズ」を展開。楽天市場の「RMS Service Square」認定パートナーとして、店舗運営を強力にバックアップしています。

【会社概要】

会社名：グリニッジ株式会社

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前3階

代表者：代表取締役 田中裕之

事業内容：EC・WEBソリューション(コンサルティング・制作・システム開発・運用)

URL：https://www.greenwich.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

グリニッジ株式会社

MAIL：inside-sales@greenwich.co.jp

TEL：03-5510-7260

FAX：03-5510-7296