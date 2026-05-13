シリーズ累計100万部を突破し*、TVアニメ化も決定！　話題の『恐怖コレクター』最新28巻が本日発売＆アニメビジュアル公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、児童文庫レーベル・角川つばさ文庫より『恐怖コレクター 巻ノ二十八 赤い手帳の誕生』（作：佐東みどり、鶴田法男／絵：よん）を2026年5月13日（水）に発売しました。28巻の帯には、本年10月から放送開始予定のTVアニメ「恐怖コレクター」キャラビジュアルも掲載されています。

*海外発行部数を含む

■「恐怖コレクター」のあらすじ

都市伝説のウワサが広がる町では、フード姿の子供が目撃されているという。「赤い手帳を持っていた」という人もいれば、「子供には顔がない」という人がいたりと、その情報はさまざまだ。

どうやら、「赤い手帳」を持っているのはフシギという少年で、彼は都市伝説の呪いを解いているようだけれど――!?

そう、都市伝説は現実に起きているのだ。

いまも、誰かが新たな都市伝説の呪いにおそわれている!?

詳しくは公式HPをチェック！

https://tsubasabunko.jp/product/kyofucollector/(https://tsubasabunko.jp/product/kyofucollector/)

■最新刊『恐怖コレクター 巻ノ二十八 赤い手帳の誕生』本日発売！

28巻のあらすじは……

「お兄ちゃん、待って」

無邪気な声の先をフシギが見ると、そこにはかつてのヒミツがいた。

ヒミツの先には、黒い学生服姿のフシギが立っている。

そしてそんな二人を優しく見守るマボロシの姿が。

人の記憶を呼び起こすという甘い香り「仙香」により、マボロシの昔の記憶を垣間見たフシギ。

なぜマボロシは、仟埜村で孤独だったのか？

マボロシの過去、そして赤い手帳誕生の秘密がついに明らかに！

■最新刊書誌情報

書名：恐怖コレクター 巻ノ二十八 赤い手帳の誕生

作：佐東みどり、鶴田法男

絵：よん

定価：880円（本体800円＋税）

発売日：2026年5月13日（水）

判型：新書判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-632403-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/bunko/tsubasa/kyofucollector/322510000903.html)

■恐コレ最新情報はこちらをチェック！

恐怖コレクター特設サイトには、新刊情報やアニメ化情報など、「恐コレ」の最新情報が満載です。

今後も続々更新予定なので、ぜひサイトをチェックしてください！

恐怖コレクター特設サイトはこちら▼

https://tsubasabunko.jp/special/kyokore10th.html

■アニメ「恐怖コレクター」アニメビジュアルを公開！

『恐怖コレクター 巻ノ二十八 赤い手帳の誕生』帯より

アニメ「恐怖コレクター」のアニメビジュアルが公開されました。

赤い手帳を持って佇むフシギと微笑むジミー。原作の魅力そのままに、スタイリッシュな雰囲気に！

ふたりがどんな活躍を見せてくれるのか、10月の放送開始をお楽しみに！

なお『恐怖コレクター 巻ノ二十八 赤い手帳の誕生』帯ソデには仕掛けがあります。ぜひ手に取ってお楽しみください。

■放送情報■

アニメ「恐怖コレクター」NHK総合 2026年10月から放送予定

（C）佐東みどり・鶴田法男/KADOKAWA/NHK・NEP

■「恐怖コレクター」の次はコレ！ 佐東みどりさん×鶴田法男さんの最新ホラーシリーズ「呪ワレタ少年」を紹介！

「恐怖コレクター」著者の佐東みどりさんと鶴田法男さんの最新ホラーシリーズ「呪ワレタ少年」が1～6巻まで好評発売中です。「恐コレ」好きはぜひこちらのシリーズもチェックしてみてください。

「呪ワレタ少年」シリーズページはこちら▼

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