“スマホ依存”により、生涯で14年分の人生が無駄になる!?500万人の行動データから導き出した、仕事や勉強に役立つ“集中力の高め方”を伝授！『脱スマホ術』5月13日発売

株式会社ダイヤモンド社

累計ダウンロード数1000万超の、集中力を高めるアプリを開発した戸田大介氏の新刊『脱スマホ術 「何もせず1日が終わった」がなくなる』が、5月13日にダイヤモンド社から発売となります。

『脱スマホ術 「何もせず1日が終わった」がなくなる』戸田大介：著 ダイヤモンド社：刊

■人生を無駄にする「スマホでダラダラ」がなくなる！集中力を高めるための、効果抜群のメソッドを紹介

「よし、やるぞ！」と集中して仕事や勉強に取りかかろうとしても、気付いたらついついスマホを覗いてしまい、いつの間にか数時間が過ぎてしまっている――。あなたにも、そんな経験はありませんか？スマホで常に情報や娯楽に触れられる環境になった一方、集中力を維持することが難しくなった、という悩みを抱える人は後を絶ちません。ある調査によると、「ついスマホを見すぎてしまうことはありますか？」という問いに対して、「よくある」と答えた人の割合は実に81.6%に上ります（※1）。さらに人々の1日あたりの平均スマホ利用時間は約5時間と言われていて、生涯の時間に換算すると、実に14年もの時間がスマホを見ることで失われる計算になります。このような集中力を蝕んでしまう「スマホ依存」から脱却し、自己研鑽のためにその時間を使えるようになったら、私たちの人生は、どれほど前に進むことでしょうか。

本書『脱スマホ術』では、こうした現代特有の悩みに対し、「スマホに依存せず、自然と集中力を高める方法」を明らかにしています。著者の戸田大介氏は、データと行動科学をもとに人々の行動変容を研究し、自己管理能力を高めるアプリの開発に取り組んできた起業家です。開発したアプリは累計1000万ダウンロードを突破し、多くのユーザーの“前向きな行動変容”を促してきました。本書は、それら500万人以上の行動データをもとに、「集中できる人」の共通点を分析し、その再現方法を体系化したものです。集中力は意志の強さではなく、仕組みによって引き出せるという事実をベースに、「先延ばしを防ぐ思考法」と「集中を習慣化する仕組み」を、誰でも実践できる形でわかりやすく紹介しています。

「やる気が出ない」「集中できない」と悩むビジネスパーソンや学生にとって、日々の行動を変えるきっかけとなる一冊です。

■目次

まえがき 偶然ではないこと

プロローグ 彼はそれで「人生が変わる」と思っていました

第1章 先延ばしする人の頭の中

第2章 「理性は本能に勝てない」を利用する

第3章 ルールを持たずに机に向かわない

第4章 見事なまでに、誰もがハマる落とし穴

第5章 デフォルト設定で、人はスマホに依存する

エピローグ 種明かし

あとがき どこまでも現実的で、すこしだけ明るい話

■『脱スマホ術 「何もせず1日が終わった」がなくなる』

著者：戸田大介

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年5月13日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六並・256頁

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4478120153/

■著者プロフィール：戸田大介（とだ・だいすけ）

山形県出身。新卒で電通アイソバー（現・電通デジタル）に入社。データアナリストとして勤務したのち、bondavi株式会社を創業。データと行動科学の知見をもとに、人の前向きな行動を引き出すアプリの開発に取りくむ。全アプリを広告なし・無償で提供し、ユーザー任意の寄付により運営している。『継続する技術』『集中』は国内有数のヒットとなり、累計ダウンロード数は1000万を超える。著書『継続する技術』。

※1 本書3ページ記載の調査結果より（bondavi調べ）

Q「ついスマホを見すぎてしまう」ことはありますか？

回答者：デフォルト設定（特別な対策なし）でスマホを使っている人

回答数：613件

期間：2025/9/7～12/8

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