エシカルジュエリーブランド「HASUNA」、世界190カ国に展開するラグジュアリープラットフォームFarfetchに掲載へ

株式会社HASUNA

エシカルジュエリーブランド「HASUNA（ハスナ）」を展開する株式会社HASUNA（本社：東京都渋谷区）は、グローバルラグジュアリープラットフォーム「Farfetch（ファーフェッチ）」にて、HASUNAジュエリーの取り扱いが開始されたことをお知らせいたします。

HASUNA商品掲載ページ:

https://www.farfetch.com/jp/shopping/women/designer-hasuna/items.aspx

Farfetchは、世界190以上の国と地域の顧客と、世界中のブランドやブティックをつなぐグローバルなラグジュアリープラットフォームです。掲載ブランドはデザイン性、品質、ブランドストーリーなど多面的な基準に基づいて選定されています。

今回の掲載により、HASUNAのジュエリーはFarfetchを通じて世界中の顧客に向けて紹介されることになります。

【エシカルジュエリーのパイオニアとして】

HASUNAは2009年に東京で創業したジュエリーブランドです。

創業当初から、素材の背景に配慮した「エシカルジュエリー」という概念を日本に紹介し、持続可能性と透明性を重視したものづくりを続けてきました。

ジュエリーの素材となる金属や宝石は、その採掘や流通の過程で環境や社会に影響を与える可能性があります。HASUNAでは、素材の調達背景やサプライチェーンの透明性を重視しながら、美しさと倫理性を両立するジュエリーを提案しています。

ブライダルジュエリーやファインジュエリーを中心に、タイムレスなデザインとクラフトマンシップを大切にしたものづくりを行っています。

2014年から、世界中で300を超えるジュエリーメーカーが加盟するRJC（Responsible Jewellery Council・責任あるジュエリー協議会）により日本初となる認証を受け、採掘から制作までにいたる過程において「責任ある取引」の国際基準を満たしています。

【Farfetchについて】

FARFETCHは、ラグジュアリー業界を代表するグローバルプラットフォームです。

世界190以上の国と地域の顧客と、50以上の国々に展開する1,400を超える世界有数のブランド、ブティック、百貨店をつなぎ、グローバルマーケットプレイスとして幅広いラグジュアリーアイテムと独自のショッピング体験を提供しています。

【HASUNA代表取締役・白木夏子のコメント】

「ジュエリーは美しさの象徴であると同時に、その背景にあるストーリーも問われる時代になっていると感じています。

HASUNAはこれまで、素材の調達背景や透明性に向き合いながらものづくりを行ってきました。

Farfetchでの展開を通じて、より多くの方に“選ぶことで世界が少し豊かになるジュエリー”を届けていきたいと考えています。」

【会社概要】

社名：株式会社HASUNA

代表者：代表取締役 白木夏子

所在地：東京都 渋谷区渋谷4-3-27 青山コーポラス305

設立：2009年 4月

事業内容：エシカルジュエリーの企画・製造・販売、SDGs/ESG/DE&Iコンサルティング

ホームページ https://hasuna.com/

Instagram https://www.instagram.com/hasuna_official/

【お問い合わせ先】

株式会社HASUNA PR担当

E-mail：media@hasuna.co.jp