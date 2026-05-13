【5月15日(金) 無料セミナー】『設計現場でなぜQCDSは崩れるのか？― AIエージェントで変わる原因特定と解決アプローチ』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『設計現場でなぜQCDSは崩れるのか？― AIエージェントで変わる原因特定と解決アプローチ』を開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260515/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260515/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260515)

■セミナーの概要

品質・コスト・納期・安全（QCDS）は本来、同時に満たすべき指標であるにもかかわらず、設計現場ではなぜ崩れてしまうのでしょうか。過去に類似の検討やトラブルがあったにもかかわらず見落としてしまう、設計後半で想定外の不具合や制約に気づく――こうした手戻りは、個人のスキルや注意力の問題ではなく、ベテランの経験や勘に依存した属人的な判断や、社内外に分散した情報を十分に活用できていない“構造的な課題”に起因しています。

本セミナーでは、QCDSが崩れる背景を紐解きながら、設計現場で見落とされがちな原因をどのように特定し、抜け漏れなく解決策へとつなげていくのか、その具体的な進め方を解説します。さらに、AIエージェントを活用することで、過去の設計資産やトラブル情報、論文・特許・規制といった外部情報を横断的に捉え、設計初期の段階からリスクや論点を可視化するアプローチをご紹介します。

属人的な判断に頼るのではなく、情報と根拠に基づいた再現性のある意思決定へ。手戻りを未然に防ぎながら、QCDSを同時に満たすための新たな設計・開発プロセスのあり方を、具体例を交えてお伝えします。

■このような方におすすめです

■登壇者

- 設計後半で不具合や考慮漏れが発覚し、手戻りや納期遅延に悩んでいる方- 過去の設計資産やトラブルを活用できず、毎回ゼロから検討している方- 属人的な判断から脱却し、QCDSを安定的に満たす開発プロセスを構築したい方

橋本 詩織

ストックマーク株式会社 Marketer

2010年新卒として、BtoBに特化したマーケティング支援を行っている株式会社エムエム総研に入社。大企業向けの新規営業に従事したのち、自社の新規事業のマーケティング戦略立案からインサイドセールス、セミナー、クリエイティブのディレクションなど広く担当。並行して自社の組織開発推進を行い、ミッション・ビジョンや自社の経営方針の組織への浸透、人事評価制度の改定などを推進。2021年1月ストックマークに入社。

■開催概要

日 時：2026年5月15日(金) 10:00-10:45

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260515/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260515ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/