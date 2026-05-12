独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、海外展開を検討・推進する中小企業を対象に、情報交換およびネットワーク形成を目的とした座談会形式の交流イベント「ヱビス・カフェ（AB's cafe） 企業交流・座談会（1）～激変するベトナム、どう向き合うか、どう生き残るか～」を、2026年6月15日（月曜）に開催します。

本イベントでは、ベトナムでの実務経験を有し、日越ビジネスの橋渡し役として活躍する中小機構のアドバイザーが、近年大きく変化するベトナムのビジネス環境について最新情報を提供します。また、参加者同士による意見交換を通じて、実務的な課題や対応策について理解を深める機会を提供します。

ベトナム進出を進める企業や、今後ベトナム市場への参入を検討している事業者にとって、有益な情報収集とネットワーク構築の場となることを目的としています。

■本イベントの特徴

・気軽に参加できる、セミナー＋座談会のイベント

・ベトナム出身のアドバイザーが、激変するベトナムビジネスの現況を解説

・ベトナムへの進出、取引や人材獲得に関する有益な情報を入手

・参加者同士でのネットワーキング、情報・意見交換

・ベトナムビジネスについて無料個別相談の申し込みが可能（個別面談は後日に調整・実施）

■開催概要

名 称：ヱビス・カフェ（AB's cafe） 企業交流・座談会（1）

～激変するベトナム、どう向き合うか、どう生き残るか～

日 時：2026年6月15日（月曜）15時00分～17時00分（受付開始14時45分）

会 場：中小企業大学校関西校 セミナールーム2

（大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング17階）

対 象：ベトナムに関心のある中小企業・小規模事業者

（※一部対象外業種あり）

定 員：30名（先着順、1社2名まで）

講 師：中小企業基盤整備機構 近畿本部

中小企業アドバイザー（新市場開拓） 星山 秀陽

参 加 費：無料

申込締切：2026年6月5日（金曜）17時00分

申込方法：以下URLより申込

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/apply/8cdd0b704b344341b64d8e3c2641e74b

＜ヱビス・カフェ（AB's cafe）＞

本イベント名の「ヱビス・AB's」は、商売繁盛をもたらす存在として知られる「恵比寿」と、「外国へ、外国に」という意味の「abroad」に由来しています。

本イベントにて参加者同士が対話を通じて想いや考えをシェアし、海外展開に向けた新たな「気づき」が生まれる場となることを目指し、「ヱビス・カフェ（AB's cafe）」と名付けました。今年度は、複数回の開催を予定しています。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。