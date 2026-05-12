インヴェンティット、「mobiconnect」でユーザー向けポータルを提供開始。契約・サポート情報の一元管理を実現

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、MDM（モバイルデバイス管理）サービス「mobiconnect」をご利用中の契約者様向けに、契約情報やサポート情報を一元的に確認できる「ユーザー向けポータルサイト」を、2026年4月より順次提供を開始しております。

本ポータルサイトは、これまで分散していた契約情報や問い合わせ履歴、各種お知らせなどを一画面に集約し、管理者様の利便性向上と運用効率の改善を目的としたものです。

＜一元管理で、運用の手間を軽減＞

近年、教育機関や企業においてモバイルデバイスの活用が拡大し、端末の管理や運用は日常業務の一部として定着しています。特に教育分野では、文部科学省が推進するGIGAスクール構想により、児童生徒1人1台の端末環境が整備され、学校内外での端末活用が広がっています。

文部科学省が公表する「教育情報セキュリティポリシーハンドブック（※1）」や、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が展開する「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン（第4.0版）（※2）」においても、端末を含む情報資産を適切に管理することの重要性が示されており、情報セキュリティを支える基盤として、管理体制の整備が求められています。

こうした中で、「mobiconnect」をご利用いただく現場においては、契約情報や問い合わせ履歴、各種お知らせといった情報の所在が分散している状況がありました。担当者の異動やライセンスの追加・更新などによって、契約状況の把握はより煩雑になります。加えて、カスタマーサポートへの問い合わせ履歴やメンテナンス情報なども個別に確認する必要があったため、過去の対応内容の把握や重要なお知らせの確認において、より効率的な一元管理が求められていました。

※1…文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を基に、教育委員会や学校が具体的にセキュリティ対策を策定・実施するための解説書。

※2…中小企業向けに情報セキュリティ対策の考え方や、段階的に実現するための方策を紹介するガイドライン。

＜ポータルサイトの主な機能＞- 契約情報の一元管理

申込日・課金開始日・契約満了日・ステータス・OS・ライセンス数量などの契約情報を一覧で確認できます。また、OSごとのライセンス数量や総合計も把握可能です。

- 問い合わせ履歴の可視化

カスタマーサポートへの問い合わせ内容と回答履歴を一覧で確認できます。過去の対応内容を振り返ることで、スムーズな運用を支援します。

- 各種お知らせの集約

メンテナンス情報、障害情報、ウェビナー開催情報などをポータル上で確認できます。

- AIチャットボットによる問い合わせ対応

ポータル上から問い合わせが可能で、迅速なサポートを受けることができます。

- オンラインマニュアルの閲覧

最新のオンラインマニュアルを確認でき、操作方法や運用の確認が容易になります。

これらの機能により、契約・サポート・情報確認の導線を一本化し、管理業務の効率化を実現します。

契約者様へは順次ログインURLをご案内しております。ブラウザからアクセスしてご利用ください。なお、契約データは1日1回更新されます。

インヴェンティットはこれからも、教育機関や企業の現場課題に寄り添い、安全で効率的な端末運用を支援する「mobiconnect」の改善を継続してまいります。

＜１分でわかる！「mobiconnect」紹介動画＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]＜「mobiconnect」概要＞

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。

「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 社長室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/