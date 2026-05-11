2026-2027シーズン　登録完了選手（2026年5月10日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2026-2027シーズン 登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2026年5月10日付】



■T.T彩たま

坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)





【2026年5月10日付までの登録完了選手・男子】





【T.T彩たま】

神 巧也 （ジン タクヤ）

小野 泰和 （オノ ダイト）

曽根 翔 (ソネ カケル)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)



【静岡ジェード】

町 飛鳥 （マチ アスカ）

石山 慎 （イシヤマ シン）

阿部 悠人 （アベ ユウト）

鈴木 笙 （スズキ ショウ）

村松 雄斗 （ムラマツ ユウト）

五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)

馬渡 元樹 (マワタリ モトキ)

野田 颯太 (ノダ ソウタ)



【岡山リベッツ】

英田 理志 (アイダ サトシ)

及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)





【2026年5月10日付までの登録完了選手・女子】





【トップおとめピンポンズ名古屋】

南波 侑里香 （ナンバ ユリカ）

木村 香純 （キムラ カスミ）

小塩 悠菜 （オジオ ユウナ）



【京都カグヤライズ】

出雲 美空 (イズモ ミクウ)

菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)

小林 りんご (コバヤシ リンゴ)



【日本生命レッドエルフ】

上澤 杏音 （ウエサワ アンネ）

笹尾 明日香 （ササオ アスカ）

面手 凜 （メンデ リン）

篠原 夢空 （シノハラ ユラ）

赤江 夏星 （アカエ カホ）

早田 ひな （ハヤタ ヒナ）



【日本ペイントマレッツ】

佐藤 瞳 （サトウ ヒトミ）

芝田 沙季 （シバタ サキ）

大藤 沙月 （オオドウ サツキ）

横井 咲桜 （ヨコイ サクラ）

青木 咲智 （アオキ サチ）

高森 愛央 （タカモリ マオ）

村松 心菜 （ムラマツ ココナ）

新谷 真奈 （シンタニ マナ）



【九州カリーナ】

首藤 成美 （シュドウ ナルミ）

栗山 優菜 （クリヤマ ユナ）

枝廣 瞳 （エダヒロ ヒトミ）

山室 早矢 （ヤマムロ サヤ）

山本 真愛 (ヤマモト マナ)