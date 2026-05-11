少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド　上演中！

株式会社ブシロード

2026年５月11 日（月）東京ドームシティ シアターGロッソにて「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド」（主催：「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL-」プロジェクト）は初日を迎えましたことをご報告致します。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド】

https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』最新舞台、堂々開幕！

2017年9月の初演から公演を重ね、全国各地で旋風を巻き起こしている少女☆歌劇 レヴュースタァライト。

本作は、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」にて初登場し、スタァライト初のコンソールゲーム「舞台奏像劇 遙かなるエルドラド」で全貌が明らかとなった、

亡命提督の子サルバトーレと貴族の嫡男アレハンドロの2人の主人公の夢と復讐の物語です。

そんな劇中劇「遙かなるエルドラド」をミュージカル化！大迫力のステージをお届けいたします。

第1部では、歌と物語で紡がれる本格ミュージカルを上演。壮大な楽曲と迫力ある演技で、「遙かなるエルドラド」の世界を鮮やかに描き出します。

続く第2部では、ペンライトを振って楽しめるライブパートを開催。会場一体となって盛り上がる、熱気あふれるステージをお楽しみいただけます。

舞台上で輝きを放つ“舞台少女”たちのキラめきに、ぜひご期待ください！

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは…

「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。

2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE -」を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。

ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、コンソールゲームなど幅広く展開し、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を2021年6月に上映。 またメインキャスト9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド

■公演概要

日程：2026年5月11日（月）～5月17日（日）

会場：東京ドームシティ シアターGロッソ

上演台本・演出：児⽟明子

キャスト：

佐藤日向 岩田陽葵

／小山百代 生田 輝 相羽あいな 小泉萌香 伊藤彩沙 富田麻帆

／小林由佳／飛龍つかさ

〈アンサンブル〉

岩淵心咲 大塚 優希 大橋美優 小川さくら 倉知あゆか 小島 愛彩

佐々木 楓 杉森 菜摘 鈴木彩海 林本 奈々 廣瀬 水美 福田 楓

〈スウィング〉

中村莉子 水野伶美 柳沢明璃咲

チケット料金：

S 席(グッズ付き) \ 22,000(税込) ※B~E 列

A 席(グッズ付き) \ 15,400 (税込)

A 席(グッズ無し) \ 11,000 (税込)

※グッズ付きチケットのグッズ内容は S 席 A 席とも共通です。

※未就学児入場不可

※お席によりましては、スピーカーが近く、かなり音量が大きい場合がございます。

S 席見切れ(グッズ付き):22,000 円(全席指定/税込) ※B～E 列

A 席見切れ(グッズ無し):11,000 円(全席指定/税込)

※グッズ付きチケットのグッズ内容は通常の S 席と共通です。

※未就学児入場不可

※見切れ席は舞台・映像・演出が一部見えないお席となります。

※お席によりましては、スピーカーが近く、かなり音量が大きい場合がございます。

※当日の座席の変更・返金対応など一切いたしかねます。ご理解をいただき予めご了承いただいたお客様のみご購入ください。

チケット一般発売中！

■一般発売 受付期間：2026年3月28日(土)10:00～

受付URL：https://l-tike.com/revuestarlight-eldorado/

Lコード：33612

■見切れ席発売 受付期間：2026年4月25日(土)10:00～

受付URL：https://l-tike.com/revuestarlight-eldorado/

Lコード：33612

■ライブ映像配信

Streaming＋にて国内外でライブ映像配信が決定！

5月17日(日) 12:00 定点配信

5月17日(日) 16:00 スイッチング配信

※詳細は公式HPをご確認ください。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 遙かなるエルドラド』公式サイト

https://revuestarlight.com/musical/musical_eldorado/

■少女☆歌劇 レヴュースタァライト

公式サイト：https://revuestarlight.com/

公式X：https://x.com/revuestarlight

※ご紹介いただく際には、下記の記載をお願いいたします。

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