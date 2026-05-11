【ナーシングホーム事業】第1号施設「ハートフルキャスト桑名」をプレオープン～未使用病棟を再生、医療依存度の高い方の受け皿を創出～

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：川口 英幸）は、24時間365日看護師が常駐し、医療依存度の高い高齢者や障がいをお持ちの方へ医療的ケアと生活支援介護を提供する「ナーシングホーム事業」を新たに開始したことに伴い、本事業の第1号施設として、三重県桑名市に住宅型有料老人ホーム「ハートフルキャスト桑名」を５月８日にプレオープンいたしました。

本施設は、総合病院の未使用病棟を再生・活用する取り組みであり、医療依存度の高い方の受け皿不足という社会課題の解決と、医療機関における遊休資産活用の両立を目指します。

■事業開始の背景

全国的に後期高齢者人口が増加する一方、看護師・介護士不足により、医療・介護ニーズに対する受け皿不足が深刻化しています。特に、がん末期や神経難病、重度障がいなど、常時医療的ケアを必要とする方については、退院可能であっても受け入れ先が見つからず、病院に留まらざるを得ないケースも少なくありません。また、多くの医療機関では未稼働病床の増加が経営課題となっており、病院機能を維持しながら遊休資産を有効活用する新たなモデルが求められています。

当社はこれまでBPO事業を通じて培ってきたオペレーション構築力・人材採用力・DX推進力を活かし、医療・介護分野へ参入いたします。

■第1号施設「ハートフルキャスト桑名」の特徴

「ハートフルキャスト桑名」では、以下の体制・取り組みにより、安心できる療養環境の提供を目指します。

※6月末の正式オープンにあわせ、関係者・地域医療機関向けの開所式典を開催予定です。当日は施設内覧を実施するほか、報道関係者の皆様による取材・撮影にも対応予定としております。

・24時間365日 看護師常駐体制

・訪問看護ステーションおよび提携医療機関との連携

・総合病院の未使用病棟を活用した施設運営

・医療・介護オペレーションの可視化・標準化

・実運営データを活用したDX・実証実験（PoC）推進

・看護・介護職の安定雇用を目指した運営体制構築

【施設概要】

施設名：ハートフルキャスト桑名（公式サイト：https://heartfull-cast.com/）

所在地：三重県桑名市和泉8丁目２６４－３

施設形態：住宅型有料老人ホーム

正式オープン予定日：2026年６月末

運営会社：株式会社グローバルキャスト

※上記のとおり正式な開設は2026年6月末を予定しておりますが、５月８日よりプレオープンとして段階的に入居を開始しております。

■本事業に込めた想い

当社は、BPO事業において「社会にとって不可欠な業務を、最も高品質かつ持続可能な形で担う存在」を目指しています。

医療・介護の現場では、

・医療的ケアが必要にもかかわらず行き場を失う方

・在宅介護に限界を感じるご家族

・未使用病床を抱える医療機関

・志を持ちながら離職していく看護師・介護士

といった社会課題が顕在化しています。

当社は、これらを「医療・介護という社会インフラの業務構造そのものの課題」であると捉え、ナーシングホーム事業への参入を決定いたしました。

■今後の展望

当社は、「ハートフルキャスト桑名」を通じて、医療依存度の高い方が安心して暮らせる環境づくりを進めるとともに、持続可能な医療・介護オペレーションモデルの構築を目指します。また、本施設で確立した運営モデルを、将来的には全国の医療機関・介護施設へ展開し、社会課題解決型モデルとして発展させてまいります。

グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、長年蓄積された営業ノウハウやアセット、全国を網羅するセールスパートナー網とマルチチャネルを活かした営業インフラを保有し多くのクライアントのプロフィット創出にセールスやマーケティング面での支援・代行・コンサルティングを提供して参りました。また、時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する自社ソリューションを提供し、これらの営業インフラと自社ソリューションを融合したセールスバンク事業と、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。

次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや変化する社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 100,000,000円

事業内容： セールスバンク事業

ライフバリュー事業

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト 成長戦略グループ 担当／神谷・田上

MAIL: gc.irpr@global-cast.jp

TEL:052-265-9288/FAX:052-433-7178