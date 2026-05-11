企業や社会の課題を「問（とい）」として投げかける広告シリーズ 　5月11日展開開始

株式会社日本総合研究所

株式会社日本総合研究所（本社： 東京都品川区、代表取締役社長： 内川淳、以下「日本総研」）は、企業や社会の課題を「問（とい）」として投げかけるテレビCMをはじめとした広告シリーズを開始します。まずは2026年5月11日（月）から、「総論」篇、「EV電池サーキュラーエコノミー」篇、「経営研究センター」篇、「ITソリューション～基幹システム～」篇を展開します。

急速に、そして複雑に変化を続ける不確実な時代の中では、課題の本質を見極めて明確な判断軸を持つことが、経営の解像度を上げて意思決定の質を高め、納得のいく課題解決を導くために非常に重要です。

そこで日本総研の新しい広告シリーズでは、「未来を問い 今を動かす」のキャッチコピーの下、企業や社会が直面する、未来につながる課題を「問」として投げかけ、解決の方向性を皆さまと共に考えていくことにしました。今回は、日本総研の課題解決の考え方を示す「総論」篇のほか、中古EV電池の国内活用を呼び掛ける「EV電池サーキュラーエコノミー」篇、経営におけるAI活用の意味を問う「経営研究センター」篇、金融グループの基幹システムが現代社会で求められる役割を考える「ITソリューション～基幹システム～」篇を制作し展開します。

日本総研は、シンクタンク・コンサルティング・ITソリューションの3つの機能を有する総合情報サービス企業です。今回の広告シリーズを通じて日本総研が考える経営課題や社会課題を皆さまと共有しながら、課題解決の支援を行ってまいります。

■本広告シリーズ展開概要

１．テレビCM

・タイトル：「総論」篇 15秒、「EV電池サーキュラーエコノミー」篇 15秒、

「経営研究センター」 篇 15秒、「ITソリューション～基幹システム～」篇 15秒

・放映期間： 2026年5月11日（月）～

・放映地域： 関東

また、本テレビCMシリーズは、日本総研 YouTube公式チャンネルでも2026年5月11日（月）から公開します。

「総論」篇 15秒 URL: https://youtu.be/TUZ73rdcUAU

「EV電池サーキュラーエコノミー」篇 15秒 URL: https://youtu.be/WsbgcoVqGjg

「経営研究センター」篇 15秒 URL: https://youtu.be/ixdJ8aNJd8s

「ITソリューション～基幹システム～」篇 15秒 URL: https://youtu.be/yahG7oW1uDs



2．交通広告

テレビCMの放映と合わせて、同内容の交通広告も展開します。

・掲出場所：【看板】JR東京駅在来線コンコース、新幹線ホーム階段上、東京メトロ丸の内線大手

町駅ホーム（2026年5月12日から通年）

【サイネージ】東京メトロ大手町駅、永田町駅、溜池山王駅、新宿三丁目駅の各構

内、JR新宿駅、渋谷駅、新橋の各駅前（2026年5月11日～5月31日）

以上

■本件に関するお問い合わせ先

広報部 山口 電話：080-7154-5017