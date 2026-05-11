【サードゴール 達成！】愛知こどもホスピスプロジェクト、「長久手のおうち」開設に向けたクラウドファンディングで900万円超の支援を獲得！

NPO法人愛知こどもホスピスプロジェクト

重い病気を持つ子どもとそのご家族のための支援施設「こどもホスピス」の設立を目指す『認定NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト』（所在地：愛知県名古屋市、代表：畑中めぐみ） は、2026年2月28日より開始したソーシャルグッド特化型クラウドファンディング「for good」において 、最終日となる5月9日 に合計451名から総計 9,031,270円のご支援を獲得し、プロジェクトを大成功で終了いたしました。

ファーストゴールである300万円 、ネクストゴールの600万円 を次々と突破し、最終的に掲げたサードゴールの800万円も見事に達成いたしました。期間中、皆様から寄せられた温かい応援メッセージは、当事者ご家族や私たち運営メンバーにとって何よりの希望となりました。

■ 支援の輪の広がりと資金の使途

本プロジェクトは、愛知県長久手市に東海地方初となる「こどもホスピス（長久手のおうち）」を開設するための初期費用および環境整備費用を募るものでした。皆様からお預かりした大切な資金は、事前の計画通り以下の用途に全額充当させていただきます。

・施設の基本的な改修・リフォーム費用（ファーストゴール）

・車椅子や医療的ケアが必要な子どもたちが安全に来所できる「駐車場」の整備費（ネクストゴール）

・自然と触れ合える「お庭」の外構整備および植樹費（ネクストゴール）

・施設内の充実した備品購入および今後の安定的な運営資金（サードゴール）

■ 代表 畑中めぐみ からのメッセージ

このたび、愛知こどもホスピスプロジェクトが挑戦していたクラウドファンディングは、451名もの皆さまからのご支援をいただき、最終のサードゴール 800万円を達成することができました。

心より、感謝申し上げます。



「愛知に、こどもホスピスをつくりたい。」



その想いだけを胸に走り続けてきた私たちにとって、今回のクラウドファンディングは、単なる資金調達ではありませんでした。

病気や障がいのある子どもと家族が、地域の中で“当たり前の時間”を過ごせる場所を必要としていること。

そして、その未来を 「一緒につくりたい」と願ってくださる方が、こんなにもたくさんいるのだと知る時間でした。



ご支援いただいたお金は、2026年8月開設予定の小さなこどもホスピス「長久手のおうち」の環境整備に、大切に活用させていただきます。

水回りや空調、庭や駐車場だけでなく、家族で食卓を囲む時間、きょうだいと笑い合う時間、親御さんがほっと息をつける時間。

そんな「生きる時間」を支える場所を、皆さまと一緒につくっていきます。



この達成は、ゴールではなくスタートです。

ここから実際に、地域の中でこどもホスピスを育てていく挑戦が始まります。

引き続き、愛知こどもホスピスプロジェクトを見守っていただけたら幸いです。



存分に生きるを、一緒に。



認定NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト

代表理事 畑中めぐみ

(小さなこどもホスピス 長久手のおうち リフォーム前)

継続支援のご案内： https://lp.achp.jp/#sec09

※個人寄付、法人・団体寄付、遺贈寄付と、あなたからのご支援が私たちの力になります

■団体概要

・団体名：認定NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト

・代表者：畑中 めぐみ

・所在地：愛知県名古屋市名東区一社4丁目255 3F

・公式HP：https://www.achp.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：hello@achp.jp