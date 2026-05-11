サブスク事業支援のテモナ、「サブスクストア」「たまごリピート魂」で、新規立上げ・乗り換え応援キャンペーンを期間限定で開催

テモナ株式会社

サブスク事業の支援サービスを提供しているテモナ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本多 渉、以下テモナ）は、EC・サブスクリプション事業者の更なる成長と持続可能な事業運営を支援するため、2026年５月11日（月）より、月額費用６か月無料やカート移行費用の負担を盛り込んだ「新規立上げ・乗り換え応援キャンペーン」を期間限定で開催いたします。

■ 背景と目的

昨今のEC・サブスクリプション市場の成熟に伴い、より高度な顧客体験や効率的な運用を求めてシステム刷新を検討する事業者が増加しています。一方で、「新規立ち上げ時のテストマーケティングコスト」「現行システムとの二重払いの発生」「高額な初期コスト」「データ移行の工数負担」が大きなハードルとなり、最適な運用へ踏み切れない事業者が少なくありません。

これらの「コスト」と「リスク」を当社が直接支援することで、これらのシステム構築障壁を下げ、過去に当社のサービスをご利用いただいていたお客様の再挑戦や、新たな一歩を踏み出す事業者の皆様を強力に後押しするため、新規立上げ・乗り換え応援キャンペーンを期間限定で開催することを決定いたしました。

■ 本キャンペーン詳細

本キャンペーンでは、初期費用をゼロにするだけでなく、カートシステムの移行作業に伴う費用も当社が負担（上限設定あり）することで、リスクを最小限に抑えたシステム刷新を可能にします。

「サブスクストア」の特典内容

＜ 新規立上げを後押しする「３つのサポート」 ＞

１. 初期費用：無料

通常発生する導入時の初期コストを一切頂きません。

２. 月額費用：６か月分無料

システム移行期間中の「二重払い」によるコスト負担を解消します。

３. 出荷従量費用：６か月分無料

出荷従量費用を６か月間無料とし、新規立上げ時のコスト負担を軽減します。

◆ キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49360/table/76_1_9a96cb860d9207b5d02050784df94d2c.jpg?v=202605110551 ]

「たまごリピート魂」の特典内容

＜ 元ユーザー様の再挑戦を強力にサポート ＞

１. 初期費用：無料

通常発生する導入時の初期コストを一切頂きません。

２. カート移管費用：テモナが負担

移行作業にかかる費用を当社が負担します。（※過去のシステム移行実績を元に算出した事業規模別の当社設定予算を上限とします。

◆ キャンペーン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49360/table/76_2_8393cfe4ce08d4d156f72748e4338fed.jpg?v=202605110551 ]

■ サブスクストアとは

ネットショップ（サブスクリプション）事業における販売・顧客・入金・在庫などの管理はもちろんのこと、販売促進やメール送信など一元的に管理できるクラウド型システムです。定期購入、頒布会、ステップメール、電話受注などの必要な管理機能は全て備えており、集客の為の”LP（ランディングページ）作成”や”広告管理”などはもちろん、出荷を伴わないデジタルコンテンツや大規模ショップ向けのカスタマイズにも対応しています。

■ たまごリピート魂とは

ネット通販における定期購入や頒布会などのリピート通販専用システム「たまごリピート」のグロースサービスで、ECサイトの注文管理や自動決済、ステップメールなどリピート通販に必要な管理業務の全てに対応しています。2009年より提供している「たまごリピート」の機能はそのまま残し、新たな機能をプラスして提供しています。共通アカウントで利用することができ、必要に応じて「たまごリピート」と「たまごリピート魂」をスイッチして運用することが可能です。

■ テモナ株式会社について

テモナ株式会社は、「てもなく（＝簡単に、たやすく）」という古語を社名の由来とし、「サブスクで世の中を豊かに」というパーパスのもと、サブスクリプション型ビジネスの支援に特化したサービスを展開しています。主力サービス「サブスクストア」は、定期購入モデルの構築・運用を支えるシステムとして多くの事業者に利用されており、導入支援やマーケティングサポートも提供しています。さらに、リアル店舗とECを融合したマーケットの提供にも注力し、店頭での顧客接点を起点に、オンラインでの関係性を継続・深化させる仕組みも構築しています。システム提供だけでなく、導入支援やマーケティングなど多面的なサポートを行い、サブスクを通じて企業の成長を支援します。

＜会社概要＞

会社名：テモナ株式会社（証券コード：3985）

代表者：代表取締役社長 本多 渉

所在地：東京都渋谷区渋谷3-2-3 帝都青山ビル6F

設立：2008年10月

URL：https://temona.co.jp

事業内容：サブスクリプションに関わる各種支援事業

◯本件に関するお問い合わせ先

テモナ株式会社 セールスチーム

sales@temona.co.jp

◯本プレスリリースに関するお問い合わせ先

テモナ株式会社

電話番号：03-6635-6452

WEB：https://temona.co.jp/contact/

E-mail：pr@temona.co.jp