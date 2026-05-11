Ｓｋｙ株式会社がAWS MarketplaceでのCPPO（チャネルパートナープライベートオファー）に対応開始

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦 淳司、以下「Ｓｋｙ」）は、2026年4月1日より、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が提供する「AWS Marketplace」において、CPPO（チャネルパートナープライベートオファー）プログラムに対応したソフトウェアの提供を開始したことをお知らせいたします。

これによりお客様は、AWS Marketplaceで提供されるサードパーティ製のソフトウェアやSaaSを、Ｓｋｙを介してより柔軟かつ効率的に調達することができます。

■背景と目的

多くの企業でデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速するなか、ビジネスニーズに応じた多様なソフトウェアやSaaSを迅速かつ効率的に導入・管理する必要性が高まっています。

AWS Marketplaceは、お客様がAWS上で実行されるソフトウェアやSaaSを検索、購入、デプロイ、管理できるデジタルカタログです。CPPOは、AWSパートナーがAWS Marketplaceの製品を特別価格やライセンス条件を付加して再販できるプログラムです。

このたびＳｋｙは、AWS アドバンストティアサービスパートナーとして国内トップクラスの技術認定数を有する知見と、長年にわたるシステムインテグレーション事業で培ったノウハウを生かし、お客様のソフトウェア調達における課題解決とDX推進をさらに強力に支援するため、CPPOへの対応を開始いたしました。

■CPPOを利用するお客様のメリット

本プログラムをご利用いただくことで、お客様には以下のメリットがございます。

1.調達プロセスの一元化と簡素化

ソフトウェアライセンスの購入からAWSを含む利用料のお支払いまでをＳｋｙに一本化でき、調達・支払い管理の工数を大幅に削減します。

2.柔軟な価格・ライセンス提供

Ｓｋｙが提供するプライベートオファーにより、お客様の利用形態に合わせた柔軟な価格設定とライセンス条件での購入が可能になります。

3.迅速な導入

AWS Marketplaceを通じて、必要なソフトウェアを迅速に検索・導入でき、ビジネスの展開スピードを加速させます。

4.専門家によるサポート

ＳｋｙのAWS認定技術者が、製品選定から導入、運用に至るまで、お客様の環境に最適な活用法をトータルでサポートします。

■今後の展開

今後、お客様にとってニーズが高いエンタープライズ向けソフトウェアやSaaSを中心に、順次取り扱いラインアップを拡充していく予定です。

Ｓｋｙはこれからも、AWSをはじめとするクラウド技術とSIerとしての知見を組み合わせ、お客様のビジネス成長と企業価値向上に貢献するソリューションを提供してまいります。

■Ｓｋｙ株式会社 ICTソリューション事業本部 SI部について

Ｓｋｙ株式会社 ICTソリューション事業本部 SI部は、お客様の業務に欠かせない情報システムの構築や、各種ソフトウェア・ハードウェアの提供、ITインフラの運用支援など、幅広いソリューションを提供するシステムインテグレーターです。特にクラウド活用支援に力を入れており、AWSパートナーとして豊富な導入実績を誇ります。

https://www.skygroup.jp/si/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

・記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

・本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。

・掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。