株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗)は、伊右衛門ブランドの揚げせんべい「伊右衛門 抹茶塩」(希望小売価格：オープン価格)を2026年5月18日(月)より全国のコンビニエンスストアにて先行発売いたします。





「伊右衛門 抹茶塩」は、「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの抹茶を使用したひとくちサイズの揚げせんべいです。

サクッと軽い食感の揚げせんに、抹茶のほろ苦さと塩味の絶妙なバランスにこだわり、何度も試作を重ねてベストな味わいを追求しました。

くつろぎのひとときのお供に、ぜひご賞味ください。





伊右衛門 抹茶塩





●伊右衛門 抹茶塩

【商品概要】

商品名 ：伊右衛門 抹茶塩

容量 ：46g

希望小売価格：オープン価格

販売エリア ：全国のコンビニエンスストア、(スーパーマーケット等は5月25日～)









■ブランドコンセプト「日々、伊右衛門が隣(とな)る。」

隣る＝寄り添うという意味を持ちます。「伊右衛門」こだわりの茶葉を使用した菓子は、毎日の生活に寄り添い、癒やしの提供をコンセプトにしたブランドです。





商品ラインナップ





【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/