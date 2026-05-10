常識を超えたコスパ。WQHD・144Hz・広色域を実現した「KTC H27T27S」、発売記念セールを実施

KTC科技日本株式会社

次世代ディスプレイブランド「KTC（KEY TO COMBAT）」は、新モデル『KTC H27T27S(https://amzn.to/4exmoOf)』を発売いたします。発売を記念し、通常価格19,980円（税込）のところ、期間限定で10％オフの17,980円、さらに限定クーポンコード「05H27T27S」 をご利用いただくと追加5％オフ、最終お支払い額17,081円（(https://amzn.to/4exmoOf)税込）という特別価格で提供します。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。お早めにご検討ください。

美しさと滑らかさを、妥協なく。

H27T27S(https://amzn.to/4exmoOf) は、27インチ WQHD（2560×1440） 高精細パネルを採用。フルHDの約1.8倍のピクセル数で、テキストのジャギはもちろん、写真や映像の細部まで驚くほど鮮明に映し出します。

特に注目すべきはその色彩表現です。VAパネルならではの高いコントラスト比（4,000:1）により、黒のしまりと奥行き感が圧倒的に向上。さらに sRGB 129％、DCI-P3 109％ の広色域ボリュームは、デザイン・映像編集からビジネス資料作成、映画鑑賞まで、すべてのシーンで「見たまま」の自然な発色を約束します。

144Hz駆動＆Adaptive Sync。ゲームも映像も、なめらか極まる。

エンタメ性能も決して妥協していません。144Hzの高速リフレッシュレートとAdaptive Sync技術の組み合わせにより、画面のティアリング（乱れ）やカクつきを大幅に低減。FPSやレーシングゲームはもちろん、アクション映画の早い動きでも、ストレスなく滑らかな映像体験を手に入れられます。HDR10 にも対応し、明るいシーンと暗いシーンのディテールを潰さず、臨場感あふれる画質を実現しました。

目にやさしい。長時間の作業・学習を支える設計。

オフィスワークや在宅学習など、モニターと向き合う時間が長い現代人にとって、目の負担は深刻な課題です。H27T27S は、フリッカーフリー（ちらつき軽減） とソフトウェアLBL（ブルーライト軽減） を標準搭載。300cd/m²の適切な輝度と合わせて、長時間の使用でも快適さをキープします。さらに省エネ設計により、環境にも家計にも優しい一品です。

接続性と設置の自由。

入力端子は HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1 と、ゲーム機・PC・映像機器などを複数同時接続可能。VESA規格（100mm×100mm） に対応し、別売りのモニターアームを使えばデスク周りをすっきりと整理できます。また、画面のチルト（傾き）調整機能も備えているため、自分に最適な角度で作業できます。

安心の3年保証

KTC では、ご購入後 3 年間の製品保証 に加え、12 ヶ月間の交換サービス を提供しております。初期不良はもちろん、万が一の故障や動作の不安にも、日本語サポートで迅速に対応いたします。

【付属品】

電源ケーブル / 電源アダプター / HDMI 2.0ケーブル / スタンド＆ベース / 日本語取扱説明書 / クイックスタートガイド / 保証書

キャンペーン概要

製品名：KTC H27T27S(https://amzn.to/4exmoOf)

通常価格：19,980円（税込）

発売記念価格：17,980円（10％OFF）

追加クーポンコード：05H27T27S（5％OFF）

最終お支払い額：17,081円（税込） ※実質約15％OFF相当

この機会に、WQHD・144Hz・広色域という次世代スタンダードを、ぜお手元で体感ください。

▼ 製品ページ・購入はこちら

https://amzn.to/4exmoOf

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

Eメール：marketing@ktc.cn

アフターサービス：support@ktcplay.com

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