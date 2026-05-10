5月10日は「ごぼうの日」甘辛くシャキッと食感が人気！「素材揚げ シャキッとごぼう」が期間限定で10％増量中
創業100周年を迎えたカネテツデリカフーズ株式会社（本社：兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上寛）は、5月10日の「ごぼうの日」に合わせ、「素材揚げ シャキッとごぼう」を2026年5月1日（金）から5月31日（日）までの期間限定で、10％増量して販売いたします。
当商品は、ごぼうに魚のすり身をつけて揚げた2種類の異なるカットのごぼうの風味とシャキシャキとした食感、唐辛子のピリ辛さが楽しめる、素材の味わいを活かした揚げ物です。おかずの一品としてはもちろん、お酒のおつまみやお弁当にもおすすめ。暑くなってくるこの時期にも食べやすく、あと一品ほしい時にもぴったりです。
今だけ増量中！「素材揚げ シャキッとごぼう」
商品名：素材揚げ シャキッとごぼう
内容量：88g（通常品比 10％増）
販売期間（10％増量規格）：2026年5月1日（金）～5月31日（日）
販売エリア：全国
2種類の異なる食感のごぼう（スティックタイプ・ささがきタイプ）を使用し、シャキシャキの中に奥行きのある食感。自社でごぼうを甘辛い味付けで漬け込み、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。
「素材揚げ」シリーズ
“素材が主役の揚げ物”をコンセプトに、素材本来の風味や食感をひと口目から楽しめるシリーズです。
こだわりの具材を合わせることで、食べ応えと素材感を両立。加熱調理済みのため、そのままでもおいしく召し上がれます。
現在は、ごぼうのシャキシャキ食感が楽しめる「素材揚げ シャキッとごぼう」、のり塩風味がクセになる「素材揚げ のり塩枝豆」、フレッシュな国産野菜の食感を楽しめる「素材揚げ ザクッと国産野菜」、ブロッコリーの旨みを味わえる「素材揚げ やみつきブロッコリー」の、4商品を展開しています。
素材揚げ シャキッとごぼう
素材揚げ のり塩枝豆
素材揚げ ザクッと国産野菜
素材揚げ やみつきブロッコリー
創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について
2026年3月に創業100周年を迎えた、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を構える魚肉練り製品の製造業（代表取締役社長：村上 寛）。1990年に全商品で合成保存料無添加を実現し、2018年には練り製品工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システム認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品づくりに取り組んでいます。
また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。まるで本物のような味・食感・見た目を再現し、そのネーミングでも話題の「ほぼカニ (R) 」をはじめとする“ほぼシリーズ”商品は、シリーズ累計販売数量1億パックを突破。
私たちは「幸せを灯す企業」として、100年その先へと歩み続けてまいります。