Top100 Restaurant of the World受賞チームによる、オーベルジュ、「美食の宿 The Kawaguchiko Villa」 オープン!

株式会社アマテラスリゾートThe Kawaguchiko Villa全景

ガストロノミー（美食）とホスピタリティを融合させた宿泊事業を展開する株式会社アマテラスリゾート（本社：山梨県富士吉田市、代表取締役：中川絵里子）は、2026年5月に山梨県富士河口湖町に新店舗「美食の宿 The Kawaguchiko Villa」をグランドオープンいたします。

新店舗は、365日チェックイン 15:00 / チェックアウト 10:00の営業を予定し、富士山麓河口湖の森の中、絶好のロケーションに佇む全5室限定のプライベートな空間で、世界トップクラスの美食を愉しむお客様をお迎えいたします。詳細は公式サイト（https://fujiyama-vibes.snack.chillnn.com/ja/）でご覧いただけます。また公式Instagramでは随時最新の情報を更新しております。(https://www.instagram.com/the_kawaguchiko_villa/)

オープンの背景・目的

株式会社アマテラスリゾートは、世界遺産・富士山の麓という比類なきロケーションにおいて、「世界トップ100」に選出されたシェフが贈る究極のガストロノミーと、英国のデザイナーで大英帝国勲章、Best Hotel in the World for Designを受賞した、キット・ケンプ（Kit Kemp）のスタイルにインスパイアされたモダン・ボヘミアンな空間を融合させるべく「The Kawaguchiko Villa」を開店します。本物志向の国内外の美食家や、アートと自然を愛するトラベラーをターゲットに、単なる宿泊施設を超えた「五感を満たす食の聖地」を目指します。富士山エリアにおける新たなガストロノミー・ツーリズムの拠点として、地域社会と共に新たな価値とコミュニティの形成を目指しています。

店舗の特徴・サービス内容

「The Kawaguchiko Villa」では、’affordable luxury’ （手の届く贅沢）をコンセプトに選び抜かれたキャビアや地元の美味しい食材を惜しみなく使用し、この土地でしか味わえないメニューに徹底的にこだわります。また美味しいけどリーズナブルなワインからロマネコンティを筆頭に希少なヴィンテージワインを取り揃え、美食家をお迎えします。 全5室の客室は、「悠久を照らす AMBER」をはじめ、それぞれ色の名を冠した異なるテーマを持ち、アートピースに囲まれた sanctuary（聖域）のような空間演出を施しています。また、富士山の絶景と共に楽しむラグジュアリーカーによる観光周遊ツアーや、アクティブなゲストのためのマウンテンバイク・トレイルランニング、ウェイクボード体験など、この地ならではの特別なアクティビティもご紹介いたします。

オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、「山梨の誇る葡萄ジュースでお迎えする特別宿泊プラン」を、オープンから２ヶ月間（６月３０日まで）にわたり実施します。この機会にぜひ「The Kawaguchiko Villa」をご利用いただき、公式サイトからの事前予約特典として、美味しいウェルカムドリンクをお楽しみください。

今後の展開

今後、株式会社アマテラスリゾートは「The Kawaguchiko Villa」のオープンを皮切りに、富士山が最高に間近に見える富士吉田本町通での宿泊所事業や、多角的な観光アクティビティを展開する「Fujiyama Vibes」プロジェクトを加速させていきます。伝統的な日本のホスピタリティの系譜を継ぎながらも、常に既成概念にとらわれない、お客様の期待を超える感動体験を提供し続けることをお約束します

担当者コメント

株式会社アマテラスリゾート 取締役会長 堀 主知ロバート

IT業界から日本が世界に誇れる食とホスピタリティの分野に参入し、お陰様でTop100 Restaurant of the Worldという光栄な賞を受賞いたしました。その時の気持ちを忘れず、今回は初の宿泊施設となるオーベルジュを開業いたします。サイバード時代に細木数子さんに教えられた「お客様は必ず真心を持ってお迎えしなさい」という教えを肝に世界中の皆様の笑顔を糧に世界に誇れる場所にしていきたいと考えております。皆様方の温かい応援、どうぞよろしくお願いします。