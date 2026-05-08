2026年12月期第1四半期決算を発表

地主株式会社

当社は、2026年12月期第1四半期決算を発表いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1．業績ハイライト

2026年12月期第1四半期は、売上高14,568百万円（前年同期比▲15,960百万円）、営業利益1,729百万円（同▲1,218百万円）、経常利益1,307百万円（同▲1,159百万円）、当期純利益876百万円（同▲933百万円）となりました。売却案件の減少により、前年同期比で減収減益となりましたが、2026年12月期は、主に第4四半期に利益を計上する計画であり、当期純利益8,000百万円予想達成に向け、想定通りに進捗しております。

貸借対照表については、仕入の増加に伴い販売用不動産残高は1,120億円（前期末比＋327億円）となりました。加えて、長期賃貸事業及び地主倶楽部の案件取得による土地592億円（同＋297億円）の増加もあり、総資産は前期末から574億円増加し、2,037億円となりました。自己資本比率は24.3%となりましたが、主に4Qに計画する案件売却により、30％程度に回復見込みです。

2．仕入の進捗

2026年12月期第1四半期の仕入（契約ベース）は278億円（前年同期比＋149億円）となりました。東証改革や投資家要請、建築費上昇等の社会の変化を追い風に、新規開発およびJINUSHIリースバックの両輪で仕入を加速しており、年間仕入目標1,000億円以上の達成に向けて順調に推移しております。

＜2026年12月期第1四半期 決算短信＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2800973/00.pdf

＜2026年12月期第1四半期 決算説明資料＞

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3252/tdnet/2800982/00.pdf

本プレスリリースの詳細等につきましては、当社HP ニュースリリース をご確認ください。

https://www.jinushi-jp.com/news/