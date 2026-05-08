aba、アジア太平洋地域の介護イノベーションアワードでファイナリスト選出

株式会社aba

株式会社abaは、「Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2026」において、ファイナリストに選出されました。

本アワードは、シンガポールで開催される国際イベント「World Ageing Festival」の一環として実施される、アジア太平洋地域の介護・高齢者ケア分野における革新的な取り組みを表彰する国際アワードです。

なお、abaでは従来よりシンガポール市場への進出に向けた検討および現地パートナーとの協議を進めており、2026年1月にはアジアを代表する医療サプライチェーンソリューション企業であるIDS Medical Systems社と、販売に関するMOU（基本合意書）を締結しております。

今回のファイナリスト選出を契機に、同国における事業展開をさらに加速してまいります。

■「Asia Pacific Eldercare Innovation Awards」とは

「Asia Pacific Eldercare Innovation Awards」は、シンガポールで開催される国際イベント「World Ageing Festival」の主要プログラムの一つとして実施される、アジア太平洋地域における介護・高齢者ケア分野の先進的な取り組みを表彰する国際アワードです。

革新的なサービスやテクノロジー、運営モデルなどを通じて高齢者ケアの質向上に貢献する企業・団体・リーダーを対象とし、業界をリードする取り組みを世界に発信するプラットフォームとして位置付けられています。

毎年、世界各国から多数の応募が集まり、介護・医療・テクノロジー分野の専門家による審査を経て、革新性や社会的インパクトなどの観点から優れた事例が選出されます。

2026年はマリーナベイ・サンズにて開催され、世界中の企業・機関が参加するなか、abaがファイナリストとして選出されました。

abaが開発・販売する「ヘルプパッド」は、センサーが捉えた「におい」「湿度」「温度」のデータをもとに、ご利用者ごとの状態に応じたおむつ交換のタイミングを知らせる排泄検知センサーです。

介護現場の負担軽減と利用者の尊厳向上の両立を支援するテクノロジーとして、日本国内で導入が進んでいます。

■シンガポール進出に向けた取り組み

abaは、東南アジア市場への本格展開を見据え、シンガポールにおける販売体制の構築を進めています。

2026年1月にはIDS Medical Systems社とMOUを締結しており、現在は具体的な導入・展開に向けた準備を進めています。シンガポールは、先進的な医療・介護インフラに加え、政府主導の高齢化対策を進めていることから、高齢者ケア分野における新たなサービスやテクノロジーの展開先として注目されています。

abaは、同国をASEAN展開の重要拠点の一つとして位置づけています。

■今後の展開

abaは今後、以下の取り組みを通じて海外展開を加速してまいります。

・シンガポールでの導入実証および現地適応

・医療機関・介護施設との連携強化

・ASEAN各国および中国や台湾への展開拡大

〈IDS Medical Systems （Singapore） Pte. Ltd.について〉

idsMED Singaporeは、医療機器・医療用品・サービスを提供するASEAN最大級の統合ソリューションプロバイダーであるidsMED Groupの一員です。

idsMED Groupは、病院、クリニック、検査機関、介護施設など、幅広い医療・介護関連機関を支援しており、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムの6市場で事業を展開しています。

詳細は、https://www.idsmed.com/sg-en/ をご覧ください。

〈abaについて〉

会社名：株式会社aba

代表者：宇井吉美（代表取締役CEO）

所在地：千葉県八千代市大和田新田1054-200

設立：2011年10月7日

事業内容：医療・介護・福祉分野を対象としたロボティクス技術の研究開発及びサービス

URL：https://helppad.jp/