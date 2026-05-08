マックスマーラ第10回「マックスマーラ・アート・プライズ・フォー・ウィメン」受賞者を発表

株式会社マックスマーラ ジャパンディアン・スチ Larung May the Blooms Be Carried Safely through the Night, 2024

マックスマーラは、第10回「マックスマーラ・アート・プライズ・フォー・ウィメン」の受賞者として、インドネシア出身のアーティスト、ディアン・スチを発表しました。スチは、イタリア各地を巡る6か月間のレジデンシープログラムに参加します。

本賞は、マックスマーラ、コレツィオーネ・マラモッティ、ミュージアムMACANが主催し、キュレーターであるセシリア・アレマーニ（Cecilia Alemani）と共に受賞者が選出されます。第10回となる今回、ディアン・スチが受賞者に選ばれました。

本賞は、キャリアの重要な局面にある新進および中堅アーティストの支援と促進を目的として設立されたもので、受賞者にはコレツィオーネ・マラモッティが企画・運営する、6か月間にわたるイタリア各地でのレジデンシープログラムが提供され、応募時に提案されたプロジェクトを発展させるための特別なプログラムが構成されます。その成果は、2027年夏にジャカルタのミュージアムMACANにて個展として発表され、その後同年秋にはイタリア・レッジョ・エミリアのコレツィオーネ・マラモッティにて再展示され、同館に作品が収蔵される予定です。

受賞者は、2026年5月7日、第61回 La Biennale di Venezia（ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展）の開幕に合わせて発表されました。発表には、本賞のキュレーター兼審査委員長であるセシリア・アレマーニをはじめ、サラ・ピッチニーニ（コレツィオーネ・マラモッティ ディレクター）、ヴィーナス・ラウ(ミュージアムMACAN ディレクター)、エリア・マラモッティ(マックスマーラおよびコレツィオーネ・マラモッティ創業家代表)が登壇しました。

スチは、ベティ・アディ、ジクラ・アフィファ、イペ・ヌール、ミラ・リズキを含む5名の最終候補者の中から選出されました。審査は、セシリア・アレマーニを委員長とし、ミュージアムMACAN ディレクターのヴィーナス・ラウ、キュレーターのアマンダ・アリアワン、ギャラリストのミーガン・アーリン、コレクターのエヴリン・ハリム、アーティストのメラティ・スルヨダルモらによって行われました。1985年インドネシア・ケブメン生まれのスチは、現在ジョグジャカルタを拠点に活動しています。彼女の作品は、家庭的な物語と国家権力の交差点に位置し、シングルマザーとしての日常的な経験をもとに、女性の政治的従属、権威主義やファシズム、家父長制、資本主義といったテーマを探求しつつ、インスタレーション、絵画、彫刻、映像など多様なメディアを横断しながら、空間に対する鋭い感覚をもとに表現を展開しています。

Searching Land in the Land Word, 2022Beneath Fingers: Echoing Through the Shadow of a Still House, 2025Nests of Memories That Shrink from Words, 2025

今回の受賞プロジェクト「Crafting Spirit: Cultural Dialogues in Heritage and Practice」は、宗教的工芸の伝統と資本主義システムの交差によって生じる影響を、イタリアとインドネシアの比較研究を通じて考察するものです。祈りの対象物や宗教的イメージの制作を通じて、信仰の商業化や搾取といった現代的課題を問い直します。

また本プロジェクトは、身体的な所作や手仕事の中に宿る信仰やケア、儀礼性の具現化をたどる試みでもあります。スチはクラフトを「生きたアーカイブ」と捉え、文化的・社会的・経済的変容を映し出す媒体として位置づけています。その視点は、精神性を宗教的領域に限定することなく、身体に根ざした反復的行為を通じて言語化されない意味の領域へと拡張します。

レジデンシーは、ウンブリア州アッシジから始まり、ローマ、プーリア州レッチェ、そしてフィレンツェへと続きます。各地において宗教文化や工芸技術への理解を深めながら、リサーチと制作を平行して進めていきます。

「マックスマーラ・アート・プライズ・フォー・ウィメン」第10回受賞者

ディアン・スチ コメント：

「このたび『マックスマーラ・アート・プライズ・フォー・ウィメン』の受賞者に選ばれたことを大変光栄に思います。私の提案『Crafting Spirit: Cultural Dialogues in Heritage and Practice』は、信仰と生存の狭間にある女性職人たちの身体や記憶、そこに宿る物語から着想を得ています。本受賞により、インドネシアとイタリアを横断するリサーチをさらに発展させ、創作する身体に宿る精神性や儀礼、伝統から学ぶ機会得られる事に深く感謝しています。対話と探求を重ねながら、これらの経験を手仕事の親密さと文化継承の奥行きを尊重した作品へと昇華していきたいと考えています。」

Luigi Maramotti（マックスマーラ ファッショングループ会長）コメント：

「ディアン・スチによる有望なプロジェクト『Crafting Spirit: Cultural Dialogues in Heritage and Practice』は、儀式や所作の領域を探求し、古来の工芸技術とその歴史と結びつけながら、東西の対話を継続的に生み出すものです。イタリアの豊かなクラフツマンシップは、本賞の根幹を成す要素であり、芸術と工芸という二つの領域をつなぐ事も重要な目的の一つです。本賞が新たなグローバル展開へと踏み出す中で、その理念が改めて強く示された事を変嬉しく思います。この探求がどのような成果をもたらすのか、楽しみにしています。」

Sara Piccinini（コレツィオーネ・マラモッティ ディレクター）コメント：

「第10回受賞者ディアン・スチの選出に尽力された審査員の皆様に、心より感謝申し上げます。本レジデンシーは、アーティストとともに構想された特別なプログラムであり、彼女のプロジェクトを発展させるための、発見・実験・対話の特別な場となるでしょう。レッチェやフィレンツェでは技術習得に焦点を当てる一方、アッシジやローマでの滞在は、クラフト、宗教、グローバリゼーションの関係性を考察する貴重な機会になると確信しています。」

Venus Lau（ミュージアムMACAN ディレクター）コメント：

「ディアン・スチの活動は、多様なメディアと文化的領域を自在に横断する柔軟性によって特徴づけられます。建築を学んだバックグラウンドから独学でアーティストへと転身し、美術制度から距離を保ってきたことが、独自の感性と概念的な機動力をもたらしています。また、家庭生活に内在する脆さを通じて女性の強さを描き出し、レジリエンスを創造的エネルギーへと昇華しています。イタリアでのレデンシーは、長い歴史を持つ技術や素材への理解を深め、彼女の表現に新たな展開をもたらすでしょう。

Cecilia Alemani（本賞キュレーター）コメント：

「ディアン・スチの作品は、日常的な家庭生活の領域を政治的抵抗の場へと変換する力において、私に強い印象を与えました。その活動は、本賞の理念と深く共鳴しており、インドネシアのアートシーンに光を当てるという方針とも一致しています。彼

系を支えるのかを読み解く機会となるでしょう。」

マックスマーラ・アート・プライズ・フォー・ウィメンについて

「マックスマーラ・アート・プライズ・フォー・ウィメン」は、同分野において類を見ない賞として、2005年にマックスマーラによって設立されました。本賞は、新進および中堅の女性アーティストを対象としたビジュアルアートの賞として先駆的な存在であり、キャリアの重要な転換期にあるアーティストに焦点を当て、その活動を支援することを目的としています。新たな創作プロジェクトに取り組むための時間と環境を提供する点が特徴です。

ロンドンのホワイトチャペル・ギャラリーとの長年にわたる協働を経て、第10回（2025-2027）より本賞は地理的な広がりを持つ「トラベリング形式」へと進化し、各回ごとに異なる国を舞台に開催されます。本賞は、ニューヨークのハイライン・アートのディレクター兼チーフキュレーターであるセシリア・アレマーニの監修のもと展開されます。

受賞者は、当該国の現代アートシーンで活躍する女性専門家（ギャラリスト、批評家、アーティスト、コレクターなど）で構成される審査員団によって選出され、コレツィオーネ・マラモッティが主催するイタリアでの6か月間のレジデンシーに参加します。本レジデンシーは、受賞者それぞれの創作活動に合わせて設計され、新たな芸術プロジェクトの制作に集中できる環境を提供します。完成したプロジェクトは、パートナー機関およびコレツィオーネ・マラモッティにて個展として発表され、作品は同コレクションに収蔵されます。

また、本賞の20周年を記念し、フィレンツェのパラッツォ・ストロッツィとの協働により、過去20年の歩みを振り返る展覧会「Time for Women! Empowering Visions in Twenty Years of the Max Mara Art Prize for Women」が開催されました。

ミュージアムMACANについて

ミュージアムMACAN（Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara）は、インドネシア・ジャカルタに位置する現代美術館であり、国内外の近現代美術作品を収蔵・展示しています。2017年の開館以来、教育および保存機能を備えた約5,000平方メートルの施設にて、多彩な展覧会やプログラムを展開しています。

コレツィオーネ・マラモッティについて

コレツィオーネ・マラモッティは、2007年にイタリア・レッジョ・エミリアの旧マックスマーラ本社跡地に開設されたプライベート現代美術コレクションです。1950年から2019年にわたる200点以上の常設作品に加え、国際的な新進・中堅アーティストによる新作や委託プロジェクトを継続的に発表しています。

マックスマーラについて

1951年にアキーレ・マラモッティによって創業されたマックスマーラは、イタリアンスタイルとラグジュアリーの本質を体現するブランドです。卓越した女性たちのためにデザインされたプレタポルテとアクセサリーを展開し、タイムレスなデザインと上質な素材で知られています。特にアウターウェアやスーツは、洗練されたエレガンスの象徴として世界的に評価されています。現在、マックスマーラ ファッショングループは世界100か国以上に2,500店舗以上を展開し、9つのブランドを擁しながらも、マラモッティ家によるファミリー経営を維持しています。