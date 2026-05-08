「にじさんじ」「NIJISANJI EN」が2026年5月30日(土)から開催されるAFA Thailand 2026に出展決定！「3SKM」と「BY THE BEAT」のステージ出演も決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」に所属するVTuberユニット「3SKM」「BY THE BEAT」は、2026年5月30日(土)から2026年5月31日(日)にタイ・バンコクにて開催される「Anime Festival Asia Thailand 2026」へ出展いたします。

「Anime Festival Asia Thailand 2026」に出展決定！「3SKM」と「BY THE BEAT」がステージ出演！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、2026年5月30日(土)よりタイ・バンコクにて開催される、東南アジア最大級のポップカルチャーイベント「Anime Festival Asia Thailand 2026」へ出展いたします。

約10年ぶりの開催となる本イベントにおいて、にじさんじブースでは会場限定の入場者特典を配布するほか、2026年5月31日(日)14:00(現地時間)からは、「3SKM」「BY THE BEAT」による会場限定のステージ出演(事前収録映像上映)も決定！現地の熱気に応える特別なコンテンツをお届けいたします。

▼「Anime Festival Asia Thailand 2026」公式サイト

https://animefestival.asia/afath26/

ブース出展情報

「Anime Festival Asia Thailand 2026」イベント期間中、にじさんじブースにて無料特典を配布いたします。

ブースの場所や、特典詳細は後日公開予定です。続報をお待ちください。

※特典は第三者への譲渡・オークション等の転売は一切禁止しております。

※特典の種類はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了となります。

■ブース情報

・会場：タイ・クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター(QSNCC)にじさんじブース

・出展期間：2026年5月30日(土)～2026年5月31日(日)

「Anime Festival Asia Thailand 2026」ステージ出演情報

・日時：2026年5月31日(日)14:00(現地時間)

・会場：タイ・クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター(QSNCC)NEXT STAGE

・出演者：3SKM(北見遊征/魁星/榊ネス)、BY THE BEAT(ジール・ギンジョウカ(Zeal Ginjoka)、フリオドール(Freodore)、セイブル(Seible)、ケイリクス・デボネア(Kaelix Debonair)

本ステージは、事前収録した会場限定の映像を上映する形式での実施を予定しております。

入場は無料・先着順となり、定員に達し次第受付を終了いたします。

※本ステージにおいて、BY THE BEATによる歌唱の予定はございません。

※観覧には「Anime Festival Asia Thailand 2026」のイベント入場チケットが別途必要となります。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・NIJISANJI EN公式X：https://x.com/NIJISANJI_World

・ハッシュタグ：#3SKM_BYTHEBEAT_AFATH26

【3SKMについて】

3SKM(スリーエスケーエム)とは

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3名のユニット。

様々な文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。

とある事件をきっかけに知り合った3名は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。

＜3SKM リンク一覧＞

X：https://x.com/3SKM_INFO

YouTube：https://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/3skm.info

TikTok：https://www.tiktok.com/@3skm_info

【BY THE BEATについて】

「BY THE BEAT」とは、NIJISANJI ENに所属するジール・ギンジョウカ(Zeal Ginjoka)、フリオドール(Freodore)、セイブル(Seible)、ケイリクス・デボネア(Kaelix Debonair)によるユニット。

世界中に自分たちの音楽を響かせることを目標に活動中。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸