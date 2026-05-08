単独型弁護士保険のリーディングカンパニーであるミカタ少額短期保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：花岡 裕之、以下「当社」）は、2026年5月7日、弁護士ドットコム株式会社（東証プライム_コード：6027 以下「弁護士ドットコム」）との資本業務提携が完了、同社グループへ正式に参画しましたことをお知らせいたします。

提携の目的

当社は創業以来、「誰もが平等公平に司法サービス等の法的支援が受けられる社会の実現に寄与する」という経営理念を掲げ、日本初の単独型弁護士保険※1「弁護士保険ミカタ」を社会に提供してまいりました。 しかしながら、法的トラブルに直面した際、実際に専門家へ相談できるのはわずか2割に留まるいわゆる「二割司法」※2といった問題は、今なお解消されない大きな社会課題として存在します。 この厚い壁を打ち破り、すべての人に平等な司法サービスを提供するという理想を一刻も早く実現することが当社の使命であると認識してきました。 この理想の実現のために、当社は日本最大級の法律ポータルサイトを運営する弁護士ドットコムとの戦略的な資本業務提携を選択いたしました。 今回の資本業務提携およびグループ参画によって、月間サイト訪問者数１千万人超、登録弁護士数約3万人という圧倒的な顧客基盤を有する弁護士ドットコムとの有機的な情報共有を図ることにより、当社の弁護士費用補償機能をより効果的に発展させることが期待できます。 この結果、多くの方々の懸念である「弁護士費用負担の不安」を取り除くことで大きな前進が果たされると信じ、さらに理念の実現を力強く推進してまいります。 今後さらに、両社のリソースを最大限に融合させ、「弁護士をより身近に」感じられる社会インフラを構築してまいります。

※1 日本で初めて販売した会社として 当社調べ(2013年5月時点) ※2 日本弁護士連合会『東京弁護士会民事司法改革実現本部報告書（2014年11月）』より

代表取締役社長 花岡 裕之のコメント

私たちの経営理念である『誰もが平等公平に法的支援を受けられる社会』を実現することは、当社の存在意義そのものであります。 日本におけるリーガルテックの先駆者である弁護士ドットコムグループにジョインすることは、この理想を社会に定着させるためには、これ以上ない戦略的選択であると判断しました。 今後も当社は専門性を活かし、資本業務提携という強固なパートナーシップを通じて、すべての人が安心して正当な権利を主張できる未来を、共に創り上げてまいりますので、引続きご支援の程よろしくお願いいたします。

弁護士ドットコム株式会社 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎氏のコメント

法的トラブルを抱えながら専門家に相談できない方が、いまなお8割にのぼります。 この「2割司法」の壁を打ち破ることは、弁護士ドットコム創業以来の使命です。 ミカタ少額短期保険は、日本初の単独型弁護士保険を通じて、まさにこの同じ課題に挑み続けてこられました。 同じ志を持つ両社が力を合わせることで、弁護士費用への不安を取り除き、誰もが必要なときに法的支援へたどり着ける社会を実現してまいります。

【弁護士保険ミカタ】

「弁護士保険ミカタ」は、司法のスペシャリストである弁護士への相談・依頼のハードルを下げることで、司法サービスなどの法的支援を受けやすい環境を整えることを目的とした業界初の保険（少額短期保険）です。業界では唯一、日本弁護士連合会との業務提携により、法律初期相談※3サービスも提供しております（以下の保険種目においても同じ）。 当社のウェブサイトでは、弁護士保険の必要性や補償内容を分かりやすく伝えるため、マンガでの事例紹介や加入者の実際の声などを掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 ※3 一般的な法制度上の助言・案内や、事案が法的トラブルにあたるか否かの判断など

【事業者のミカタ】

弁護士保険「事業者のミカタ」は、中小企業が安心して事業活動に専念できるよう、法律の専門家である弁護士を味方につけて守る弁護士保険です。法的解決のための弁護士費用に対する保険金のお支払いに加えて、法律相談料も保険金のお支払い対象になっています。

【個人事業のミカタ】

「個人事業のミカタ」は、個人事業主・フリーランス・副業者の方を対象にした弁護士保険です。日常生活上・事業活動上でのトラブルにおいて、費用面やアクセスなどの負担を軽減し、司法のスペシャリストである弁護士への相談・依頼のハードルを下げ、司法サービスなどの法的支援を受けやすい環境を整えることを目的とした保険（少額短期保険）です。

ご契約者の方には、リーガルカードとリーガルステッカーをお送りしています。

【会社情報】

会社名：ミカタ少額短期保険株式会社 「関東財務局長（少額短期保険）第79号」

所在地：103-0006 東京都中央区日本橋富沢町11-1 ６階 代表者：代表取締役社長 花岡 裕之 設立：2011年4月1日 資本金：4億3,055万8,271円（資本準備金3億8,921万8,271円含む） 事業内容：少額短期保険業及びこれに付随する業務 HP：https://mikata-ins.co.jp/ 商品詳細： 個人版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m03/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO 事業版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m12/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO 個人事業版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m21/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO

会社名：弁護士ドットコム株式会社

所在地：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル 代表者：代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎 設立：2005年7月4日 上場市場：東京証券取引所プライム市場(コード番号6027) HP: https://www.bengo4.com/corporate/ 事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションに掲げ、国内弁護士の60%以上が登録する日本最大級の法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営。税務相談の「税理士ドットコム」、国内電子契約市場No.1の「クラウドサイン」、法務特化型AIエージェント「Legal Brain エージェント」など革新的なサービスを展開。

【お客様からのお問い合わせ先】

ミカタ少額短期保険株式会社 TEL：0120-741-066 受付時間：月～金、10時～17時 （土日祝日、年末年始を除く） ＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ ミカタ少額短期保険株式会社 広報担当 香月・大川 TEL：03-5411-0066 FAX：03-3401-7788 E-mail：news@mikata-ins.co.jp ＜募集文書番号：M2026営推00604＞