石垣島の“挑戦する大人”をカード化したお菓子、ついに登場

株式会社A Rush

石垣島を拠点とする株式会社石垣島の広告社（代表取締役：呉島英男／通称ヒデオマン）は、地域活性化プロジェクト「イシガキヒーローズ」の第一弾商品として、ヒーローカード付きキャンディ「ヒーローズキャンディ」を、2026年5月11日（月）より石垣島内4店舗で順次販売開始いたします。





本商品は、石垣島で活躍する経営者・職人・農家・観光業者・アスリートなど、地域で本気で挑戦する大人たちをAI技術でヒーロー化したオリジナルカードを同梱。売上の一部は、島の子どもたちの部活動遠征費や教育支援にあてられる地域貢献型のお土産商品です。





■ 商品概要

商品名：ヒーローズキャンディ

販売開始日：2026年5月11日（月）より順次

販売場所：石垣島内4店舗（下記）

特徴：キャンディは黒島の塩を使用した塩飴5個入りで、日差しの強い石垣島での熱中症予防・塩分補給にも有効で、観光土産としての価値に加え、その場で役立つ実用性も兼ね備えています。

・石垣島で活躍する“ヒーロー”をAIでカード化したオリジナルカードを1商品につき3枚同封

・コレクション要素により、繰り返し購入・地域への関心を喚起

・売上の一部を島の子どもたちの遠征費・教育支援に還元

■ 取扱店舗（5月11日より順次販売開始）

ドン・キホーテ石垣島店

川平ガーデン

いしがきいちば（ユーグレナモール内）

瀬戸商店（ユーグレナ石垣港離島ターミナル内）

観光客が立ち寄る主要スポットでの展開により、石垣島土産としての訴求と、観光消費を地域の子どもたちへ還元する仕組みを両立させます。

■「ヒーローズキャンディ」が生まれた背景

商品の母体となっているのは、地域で活躍する大人を“ヒーロー”として可視化するプロジェクト「イシガキヒーローズ」です。「ヒーロー＝特別な存在ではなく、挑戦している人すべて」というコンセプトのもと、地域の大人たちの姿を次世代へつなげる新しい地域ブランディングの取り組みです。

代表のヒデオマンは、石垣島を発信するSNSクリエイターとして活動するなかで、子どもたちの遠征費・活動費といった「資金造成」に関する相談を多く受けてきました。離島という立地ゆえに本土以上の費用負担が発生する現実に対し、「この離島ならではの課題を、根本から少しでも解決したい」という想いが、本商品の出発点となっています。

“お土産”としての価値に、“未来への投資”という社会的意義を重ねた商品が「ヒーローズキャンディ」です。

■ AI×映像で広がる新しい地域PR

ヒデオマンはこれまでもAI技術を活用した映像制作に取り組み、特撮テレビ番組さながらの世界観を持つYouTubeコンテンツを発信してきました。「ヒーローズキャンディ」に同梱されるカードも、実写さながらのクオリティでヒーローを表現し、従来の地域PR土産とは一線を画すエンターテインメント性を備えています。

■ 今後の展開

販売店舗の拡大、観光プログラムとの連動、SNS・YouTubeを活用した情報発信に加え、インバウンド需要への対応も視野に展開を進めてまいります。観光消費を地域の子どもたちの未来につなげる循環を、石垣島発の新しい文化として全国・世界へ広げていくことを目指します。

「大人が活躍し、子どもたちを育てる。それがイシガキヒーローズの使命です。」

■ 公式SNS

商品情報・登場ヒーローの紹介・販売店舗の最新情報は、公式Instagramにて随時発信中です。

イシガキヒーローズ 公式Instagram @ishigakiheroes2025

公式instaguramにアクセス :https://www.instagram.com/ishigakiheroes2025

■ 会社概要

会社名：株式会社石垣島の広告社

代表取締役：呉島英男（ヒデオマン）

事業内容：広告代理事業、インバウンド支援事業、メディア事業、電動キックボードレンタル事業、Eコマース事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社石垣島の広告社

広報担当 E-mail：info@ishigaki-ad.com

公式Instagram：@ishigakiheroes2025

※ 商品画像・カードビジュアル等の素材提供が可能です。取材・掲載をご希望の際は上記までお問い合わせください。