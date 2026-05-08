【新商品】『絵入りはがき 2026 夏柄』を販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、郵便局限定販売商品として季節ごとに展開している『絵入りはがき』の2026年の夏柄10種類を、2026年5月11日（月）から一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」で販売開始します。

夏の風物詩を涼やかに描いた「絵入りはがき 2026 夏柄」

夏の情景をやさしいタッチで描いた「絵入りはがき 2026 夏柄」が登場。

すいかやひまわり、風鈴や花火、どこか懐かしく心ほどける夏のモチーフを一枚に閉じ込めました。

暑中見舞いや季節のご挨拶、大切な方へのひとことメッセージにもおすすめです。

季節を感じる一枚に想いを添えて、夏のひとときを届けてみませんか。

【商品の概要】

●商品名：絵入りはがき 2026 夏柄

●商品サイズ：100×148mm（通常はがきサイズ）

●商品価格（消費税込み）：110円（1枚あたり）

●その他：購入後、商品を郵送される際は切手をお貼りください。

※「郵便局のネットショップ」では各柄4枚単位（440円）での販売となります。

(1)すいか

(2)ホタル

(3)夏野菜

(4)あじさい

(5)風鈴

(6)ひまわり

(7)ねこと金魚鉢

(8)線香花火

(9)貝がら

(10)あさがお

※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■販売情報

【販売場所】

（1）全国約10,500の郵便局

（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/326/list(eirihagakinatsugara)_20260423.pdf）

（2）「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/avendor260508-01/

※2026年5月11日（月）午前0時15分から販売を開始します。

【販売開始日】

2026年5月11日（月）

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。

販売者：株式会社郵便局物販サービス

発売元：フタバ株式会社

■フタバ株式会社概要

【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

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※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）