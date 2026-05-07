ATOMica、地域企業のAI実装を伴走支援する「ATOMica AIアカデミー」を開講

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、地域の中小企業のAI実装を支援する新事業「ATOMica AIアカデミー」を設立いたしました。あわせて第1弾のプロジェクトとして、中小企業の経営者・管理職・役員を対象とした無料オンライン体験講座『2026年、組織のAI活用 ～経営者・管理職のための「AIのいま」と「組織への導入・活用」を学ぶ90分～』を開催することをお知らせいたします。

■ 背景と「ATOMica AIアカデミー」設立の想い

現在、大企業と中小企業の間ではAI活用において「約2倍の格差（※1）」が生まれています。その背景には、単なるツールの有無ではなく「専門人材の不在」や「リテラシー不足」といった根深い課題があり、多くの中小企業が「AIの必要性は感じているが、具体的にどう経営に組み込むべきか分からない」という足踏み状態にあります。（※1：東京商工リサーチ 2025年調査）

ATOMicaは、コワーキングや大学、銀行、企業オフィスなど、さまざまな場にコミュニティマネージャーを配置し、施設の企画・運営を行っています。これらの施設は全国60以上に広がっており、コミュニティマネージャーは地域ビジネスの最前線に立つ方々と日々対話を重ねながら、「AIに何を期待し、どこでつまずいているのか」という地域企業の実情を受け取ってきました。こうした声を踏まえ、「何から始め、どう活用し、どう成果につなげるか」を体系的に学べる場として、地域企業向けの「ATOMica AIアカデミー」を開講します。アカデミーの運営は、ATOMica社内のAI関連業務を担う新組織「with AI室」が担います。

本アカデミーを通じて、生産性の劇的な向上はもちろん、集客（マーケティング）や採用、広報、そして経営戦略の策定に至るまで、組織におけるあらゆる業務プロセスへのAI実装を支援します。 地域経済に直接的に寄与し、AIを武器に次世代の経営を実現する組織を増やしていくことを目指します。





■ 第1弾：無料体験講座 実施概要

- 名称： 「2026年、組織のAI活用」～経営者・管理職のための「AIのいま」と「組織への導入・活用」を学ぶ90分～- 主催： 株式会社ATOMica- 開催形式： オンライン（Zoom等を使用）- 参加費： 無料- 開催日程：１.2026/6/10（水）10:00～11:30２.2026/6/17（水）07:00～08:30３.2026/6/21（日）21:00～22:30４.2026/6/24（水）21:00～22:30- 定員： 各20名（先着順）- 受講特典： AIスペシャリストとの個別壁打ち（30分）を無料提供（先着10名）- 対象： 中小企業の経営者・管理職・役員- 申込方法：https://forms.gle/7QB3aieLAzb8J5Nm7- 申し込み期限：2026年6月9日（火）- 講座内容：◼️Part 1：AIの「いま」を知る（30分） 「なんとなく知っている」から「正確に把握している」へ。最新トレンドを経営判断に必要な視点に絞って解説。◼️Part 2：事例から学ぶ、組織へのAI実装（30分） 「1,000時間の業務を3時間に短縮した」ATOMica自社の実践例など、中小企業が真似できる成功事例を紹介。◼️Part 3：組織への接続と次のステップ（30分） 最新ツールのデモを交え、セキュリティや定着化の壁をどう越えるか、具体的なアプローチを提案。

■ 講師について

大内 潤哉（おおうち じゅんや）

株式会社ATOMica with AI室 AIスペシャリスト

スタートアップにてシステムエンジニア、独立を経てATOMicaに参画。岩手大学内の協創スペース「TOVLAB」のコミュニティマネージャーを務めつつ、社内の生成AI推進を担当。「アイデアを見える形にして、次の一歩を早める」をテーマに、地域企業のDX支援に奔走中。

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年5月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com