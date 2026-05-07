児童・思春期特化型の精神科訪問看護「いつき熊谷上之」を埼玉県北部に開設

株式会社ハートヴィレッジ

精神科特化型訪問看護ステーション「いつき」を埼玉県内で展開する株式会社ハートヴィレッジ（本社：埼玉県行田市、代表取締役：長谷川 巨樹）は、2026年5月1日、児童・思春期に特化した新事業所「訪問看護ステーションいつき熊谷上之」を熊谷市に開設いたしました。

不登校、ひきこもり、発達特性、起立性調節障害など、心身の不調を抱えるお子さまとそのご家族に、看護師と専門相談員がご自宅へ伺い、医療と生活の両面から継続的にサポートする体制を整えました。本事業所の開設により、当社は埼玉県内19事業所体制となります。

※当社調べ(2026年5月1日時点)。埼玉県北部地域(熊谷市・行田市・羽生市・深谷市・本庄市・寄居町・神川町・上里町・美里町・東秩父村)において、児童・思春期メンタルヘルスを主たる対象として公式に標榜する独立型訪問看護ステーションとして。

訪問看護ステーションいつき スタッフ集合写真

■ 開設の背景：深刻化する子どもの心の課題と、地域に存在する支援の空白

文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、全国の不登校児童生徒数は約35.4万人と過去最多を更新しました。発達特性や起立性調節障害、思春期特有の心の不調を抱える子どもたちは年々増加しており、医療機関に通院することそのものが大きな負担となるケースも少なくありません。

一方、埼玉県北部地域では、児童・思春期のメンタルヘルスに専門的に対応する訪問看護の選択肢が限られているのが現状です。当社にも「子どものことで相談したいが、どこにも繋がれない」というご家族からのお声が数多く寄せられてきました。

「訪問看護ステーションいつき熊谷上之」は、こうした地域の支援の空白を埋めるべく、児童・思春期に特化した訪問看護を展開する事業所として開設いたしました。

ご自宅・地域に出向き、お子さまの「安心して過ごせる時間」を支える

■ サービスの特徴

対象となるお子さま・ご家族

- 学校に行きづらさを感じているお子さま- 発達特性や起立性調節障害により生活リズムに困難があるお子さま- 心の不調を抱え、医療機関への通院が難しいお子さま- お子さまの状態についてご家族が相談先を求めているケース

■ 3つの支援内容

1. 看護師による訪問支援：心身の状態のアセスメント、服薬支援、生活リズムの調整サポート、ご家族への助言

2. 相談員による伴走：学校・教育機関・福祉サービスとの連携調整、進路や生活設計の相談

3. ご家族への支援：保護者の方の心理的負担への配慮、ご家族全体を視野に入れたサポート

■ 3つの強み

1. 児童・思春期に特化：児童・思春期メンタルヘルスを専門領域として位置づけた支援体制

2. 地域に根ざした連携：埼玉県北部の医療機関・教育機関・行政・福祉施設との連携を重視

3. ご家族とともに：お子さまだけでなく、ご家族全体の安心を目指す支援

■ 経済的負担への配慮

医療保険の対象となるサービスであり、自治体の助成制度等もご利用いただけます。詳細はお問い合わせ時にご案内いたします。

■ 代表メッセージ

私たちは2019年の創業以来、埼玉県内で精神科に特化した訪問看護を続けてまいりました。その中で、ご家族から「子どものことで相談したいが、どこにも繋がれない」というお声を、数多くいただいてきました。

学校に行けない、部屋から出られない、心と体のバランスを崩している――そうしたお子さまとそのご家族にとって、医療機関への通院そのものが大きな負担となるケースが少なくありません。

私たちが目指すのは、「治療する場所」ではなく、「安心して過ごせる時間」をご自宅にお届けすることです。お子さま一人ひとりのペースを大切にし、ご家族と一緒に、未来へとつながる小さな一歩を支えてまいります。

「いつき熊谷上之」が、地域のお子さまとご家族にとって心強い存在となれるよう、スタッフ一同、誠実に取り組んでまいります。

代表取締役 長谷川 巨樹

■ 今後の展望

株式会社ハートヴィレッジは、「こころに寄り添い、未来を応援する」を企業理念に掲げ、2019年の創業以来、埼玉県を中心に精神科訪問看護事業を展開してまいりました。本事業所の開設により、当社の事業所は19拠点となります。

本年度内には、さらに2拠点の新規開設を予定しております。今後も、地域の医療機関・教育機関・行政・福祉施設との連携を一層深めながら、心の不調を抱える方々とそのご家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現に向けて、着実に歩みを進めてまいります。

地域に根ざし、お子さまとご家族の未来を支えるスタッフ一同

■ サービスに関するご相談

ご利用をお考えのお子さま・ご家族、関係機関の皆さまからのお問い合わせは、下記の事業所までお気軽にご連絡ください。

TEL:048-598-7000

受付時間:月～土 9:00～18:00(祝日含む/日曜定休)

■ 事業所概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97017/table/16_1_076a0e7347827def339cb360d22ce722.jpg?v=202605071051 ]

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97017/table/16_2_1dcbfd6bc76a9e54fd5f91e76ad64e67.jpg?v=202605071051 ]

■ 本件に関する報道のお問い合わせ

株式会社ハートヴィレッジ 広報担当：長谷川

TEL：048-555-5777

E-mail：info@heartvillage.co.jp