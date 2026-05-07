ヘアサロン専売が好評を博し、ECでの取り扱いが決定！サロン現場から誕生！プロ級の仕上り※1を、スタンダードに。 スカルプＤ ネクストプラス　プロパフォーマンス シャンプー・パックトリートメント　新発売

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するヘアケアブランド「スカルプＤ ネクストプラス」は、5月7日(木)より、「スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス シャンプー」「スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス パックトリートメント」を発売いたします。

サロンでのプロ級の仕上り※1をご自宅で再現できるシャンプートリートメントシリーズが、「スカルプＤ ネクストプラス」より誕生しました。トップスタイリストの施術を再現し、うねり・パサつきのないサラツヤ髪へ。※2 シャンプーとトリートメントをあわせ使いすることで、よりサロン帰りのような仕上がりに。

芳醇で華やかなボルドーカシスの香りで、洗い上がり後も香水のように香りが楽しめます。

本商品は、メンズヘアサロン「syn」にて専売アイテムとして3月より販売を開始し、大変好評をいただきました。より多くのお客様に届けるべく、この度、各ECでの販売を開始する運びとなりました。

※1 トリートメントを含むシリーズ使いによる

※2 スタイリング効果による

商品概要

スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス シャンプー

発売日：2026年5月7日（木）

商品名：スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス シャンプー

販売名：スカルプＤ ネクストプラスＰシャンプーＣＢ１

内容量：250ml

分類：化粧品

販売価格：3,190円(税込)

販売：アンファーストア、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、

au PAYマーケット

スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス パックトリートメント

発売日：2026年5月7日（木）

商品名：スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス パックトリートメント

販売名：スカルプＤ ネクストプラスＰトリートメントＣＢ１

内容量：200ｇ

分類：化粧品

販売価格：3,190円(税込)

販売：アンファーストア、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、

au PAYマーケット

商品特徴

TOPICS１ うるおいケラチン泡※3で髪ダメージを補修しながら洗浄

従来のスカルプＤで採用している洗浄成分に加えて、サロンクオリティ※4の洗浄成分を配合。

左)未処理 中央)従来のスカルプＤ 右)プロパフォーマンスシャンプー

※自社比較

※試験方法：毛束2本に対して、スカルプＤ薬用スカルプシャンプー オイリー/スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンスシャンプーにて洗浄処理。未処理の毛束1本をコントロールとして、3本それぞれのキューティクル表面を顕微鏡(1,500倍)で観察。

※3 ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)、ココイル加水分解コラーゲンK、ラウロイル加水分解シルクNa(すべて補修成分兼洗浄成分)

※4 洗い上がりの使用感のこと

TOPICS2 髪のダメージ度合によって補修成分の働きが変わるリペアセンサー設計※5を採用

※5 ※ダメージを受けた部分に補修成分が集中してなじむ処方設計のこと

TOPICS3 芳醇で華やかなボルドーカシスの香り

人気メンズヘアサロンでも取り扱い中！

メンズヘアスタイリングサロン【syn】にて「スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス シャンプー」「スカルプＤ ネクストプラス プロパフォーマンス パックトリートメント」を取り扱い中です。【syn】代表の齋藤正太氏よりコメントをいただきました。

一言で表すなら、「芳醇なワインの香りに包まれる、至福のシャンプー」です。スカルプＤならではの頭皮へのアプローチと、髪の保湿感が絶妙で、仕上がりが重く残らないから、翌朝の髪の扱いやすさが全然違います。年齢を問わず、本気で髪を労わりたいすべての人に、サロン帰りのような感動を味わっていただけます。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。