ニューヨーカー メンズ「FUNCTIONAL SET-UP SUIT　機能で選ぶ、セットアップ」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「FUNCTIONAL SET-UP SUIT 機能で選ぶ、セットアップ」を自社通販サイトで公開しました。

FUNCTIONAL SET-UP SUIT 機能で選ぶ、セットアップ

夏のビジネスシーンに欠かせない、機能性セットアップ。

猛暑や長時間の着用、急な天候の変化にも対応。快適さと、きちんとした印象を両立し、装いに品と信頼感をもたらします。NEWYORKERが提案する、機能性セットアップ6選をご紹介します。

▽特集ページはこちらから

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MOVING COMFORT エスパンディージャージー

ポリエステル×コットンのストレッチ性に優れたジャージー素材。ジャージー素材のため、シワも目立ちません。肌離れが良く、ドライな質感で夏場でも快適さを保ちます。撥水機能で汚れもつきにくく、突然の雨も多い春夏シーズンには重宝します。

【機能】ストレッチ／撥水／ウォッシャブル／ウエストアジャスト パンツ

ジャケット 税込 \52,800

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パンツ 税込 \26,400

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SUNSHADECOOL ミニチェック

太陽の光や外気からの熱を反射する機能に特化した新シリーズ「SUNSHADECOOL」。ウールベースでありながら、春夏シーズンに適した機能性を備えたセットアップスーツです。営業や外回りが多い方など、夏場でもきちんとした装いを求める方におすすめです。

【機能】遮熱／撥水／防シワ／ウエストアジャストスラックス

ジャケット 税込 \69,300

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パンツ 税込 \29,700

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FLEX COMFORT 千鳥 ジャージー

ストレッチ性と快適な着心地を追求した新カテゴリー「FLEX COMFORT」シリーズ。ポリエステル、レーヨン、ウールをブレンドしたジャージー素材にポリウレタンを加え、高いストレッチ性を実現しました。柔らかくしなやかな風合いで身体の動きにしなやかに追従します。同素材のスイングトップ ブルゾンもご用意。3点揃えればオン・オフで様々な着こなしが楽しめます。

【機能】ストレッチ／防シワ／ウォッシャブル

ジャケット 税込 \46,200

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パンツ 税込 \23,100

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ブルゾン 税込 \39,600

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▽セットアップアイテムを見る

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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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