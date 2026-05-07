＜地方銀行初＞株式会社LayerXが提供するAIプラットフォーム「Ai Workforce」の導入について

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社福岡銀行（取締役頭取 五島 久）は、ストラクチャードファイナンス業務における契約書管理の高度化や効率化を実現するため、株式会社LayerX（代表取締役CEO 福島 良典）が提供するAIプラットフォーム「Ai Workforce」を導入しました。

なお、本取り組みは、地方銀行として初の「Ai Workforce」導入事例です。

■導入の背景

ストラクチャードファイナンス業務では、過去契約書の検索性の低さや複雑な契約書管理により、業務の負荷や属人化が課題となっていました。これらを解消し、契約書管理の高度化と効率化を図るため、「Ai Workforce」の導入を決定しました。

■導入の効果

過去契約書検索の高度化および契約管理表作成の自動化により、年間約7,000時間の業務時間削減を見込んでいます。

過去契約書検索の高度化

削減時間：約6,500時間/年

契約管理表作成の自動化

削減時間：約500時間/年

今後の展望

FFGでは、急速な進展を遂げる“AI”をFFGのDXを加速させるコアテクノロジーと位置づけ、本件を含め、営業・事務・本部業務など様々な領域で10件超のAIサービスをリリースしています。今後も、AIに関する専門知見や技術力を有する幅広いパートナーとのアライアンスを通じて、全社的なAIトランスフォーメーションを推進してまいります。

参考：「Ai Workforce」概要

「Ai Workforce」は、「企業と共に成長する」をコンセプトとしたAIプラットフォームです。自律的に判断・行動するエージェントと、安定的に処理を行うAIワークフローを組み合わせることで、単発のタスク処理にとどまらず、連続的で多様な業務の自動化を実現します。1つのプラットフォーム上で異なる部署の幅広い業務をカバーできるため、AI活用の「サイロ化」を防ぎます。

PDFや Microsoft Word、Excel、PowerPoint 等のドキュメント処理に特化しており、生成AIでの処理に限らず、カスタマイズしたExcelテンプレートへの転記や機密情報のマスキングなど、多彩なモジュールを備えています。ドキュメントの検索機能も充実しており、社内に散在するナレッジやノウハウ

を利用者がアクセスしやすい形で蓄積・共有することができます。

製品紹介ページ：https://getaiworkforce.com/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久