【成田空港から29分、東京駅から32分、千葉の新たな観光拠点「ネバーランド」に、千葉市初のブティックホテルが開業！ここでしか味わえない、こころがおどるローカル体験をご提供します】

株式会社拓匠開発

拓匠開発グループ（株式会社拓匠開発ホールディングス、Goodies株式会社、株式会社Good and、株式会社エレキャスリゾート）は、2026年5月7日（木）、JR千葉駅徒歩10分、千葉公園の目の前に、とっておきの26室が迎えるブティックホテル「THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence」を開業いたします。ブティックホテルとは、デザインや世界観にこだわり、少数の客室でその土地ならではの特別な時間を提供する小規模ホテルのことで、千葉市では初※の誕生となります。

※自社調べ（2026年5月7日（木）現在）

5月7日(木)に開業となるホテルの外観と1階ビストロの様子を公開。

千葉公園・綿打池の水面越しに望む、椿森ホテルの外観夜のホテル外観とモノレールホテル1Fオールデイビストロ「Call me Anne」外装「Call me Anne」内装「牛ウチモモのロースト 赤ワインソース」\3,580(税込)「渡り蟹のトマトクリームパスタ」 \1,880(税込)ほかほかクロワッサンと日替わりプレート\960(税込)「デニッシュフレンチトースト」\1,180(税込)

◆客室・宿泊料金（税込）

「Standard Twin + Balcony」18,000円～

「Standard Double + Balcony」18,000円～

「Superior Double + Balcony」24,000円～

「Superior Twin + Balcony」24,000円～

「TSUBAKIMORI Suite + Rooftop Balcony with Sauna」123,000円～

※本ホテルでは、ダイナミックプライシングを採用しており、時期によって金額が異なります。

◆予約方法

ご予約は、下記公式サイトよりお受けしております。

https://tsubakimori-hotel.com/reservation

ご予約に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお送りください。

info@tsubakimori-hotel.com

THE TSUBAKIMORI Hotel & Residenceの開業を持って、千葉公園周辺の開発プロジェクト「ネバーランド構想」が加速していきます！

◆「ネバーランド構想」開発コンセプト「こころおどる日々」（Small good things）

本ホテルは、千葉公園周辺の回遊プロジェクト「ネバーランド構想」の拠点として位置づけられています。「ネバーランド構想」は、千葉公園エリアの空間づくりに注力し、千葉公園周辺を魅力的な街へと進化させるプロジェクトです。

この度、千葉公園周辺のネバーランド構想の開発コンセプトを「こころおどる日々」

（Small good things）と定めました。ホテルを起点に、街を巡り、人と出会い、体験がつながっていくことで、訪れる人それぞれの楽しみ方が広がっていきます。

今回、東京都・日本橋兜町のホテルを含む複合施設「K5」を手がけ、日本橋兜町の街づくりにも取り組むメディアサーフコミュニケーションズ株式会社の監修のもとでコンセプト開発を行い、千葉公園エリア全体の魅力を高める取り組みを進めています。

◎メディアサーフコミュニケーションズ株式会社 國崎さんコメント

開発コンセプトを拓匠開発の皆様と練り上げる中で、千葉公園エリアが秘めるポテンシャルの高さにとても驚かされました。 弊社は国内外問わず様々なエリアのリサーチを行っておりますが、千葉公園周辺はどのエリアにも引けを取らない、類稀な魅力を持っていると思います。 「THE TSUBAKIMORI Hotel＆Residence」の開業により、このエリアの「こころおどる日々」がいっそう加速していくことを願っています。

◎メディアサーフコミュニケーションズ株式会社 堀江さんコメント

１.千葉公園周辺の施設を集めた「こころおどる日々マップ」※こちらの「こころおどる日々マップ」は、THE TSUBAKIMORI Hotel & Residenceおよび、千葉公園周辺の一部店舗で配布をしております。

開発コンセプトを一緒につくらせていただいた経緯から、マップの制作は最初から拓匠開発の皆さんと同じ方向を見て、取り組むことができました。それでも驚いたのは、改めて掲載スポットをリストアップしてみると、「こころおどる日々」の一部となるスポットが既に多くあったことです。まだ、その魅力に気がついていない地元の方や、これから訪れる方のために、千葉公園周辺の楽しみ方のサンプルケースも掲載しています。それらをアートディレクター・グラフィックデザイナーの林絵子さんが素敵にイラスト含めデザインしてくださいました。これからも新しいコンテンツが加わっていき、さらにマップが生き生きとしたものになることを期待していますし、その仲間でありたいと思っています。

２.千葉公園周辺でのこころおどる出会いを促すクーポン 「NEVERLAND CREDIT」

THE TSUBAKIMORI Hotel & Residenceでは、千葉公園周辺の開発プロジェクト「ネバーランド構想」の参加店舗で使えるクーポンを、宿泊者様限定でおひとり500円×2枚 1,000円分発行しております。

千葉公園周辺には、カフェやベーカリー、レストラン、バーなど、個性豊かな店舗が歩ける範囲に点在しています。ホテルでの滞在とあわせて、ぜひ街をめぐりながら、千葉公園周辺にしかないさまざまなこころおどる出会いや体験をお楽しみください。

▼NEVERLAND CREDIT がご利用いただける店舗

・「Bakery トイット」(https://www.instagram.com/bakery_toit/)

・「the RECORDS Diner」 (https://www.instagram.com/the_records_1986/)(Pool Bar／ Summer House Kitchen／サウジャのカレー)

・「椿森コムナ」(https://www.instagram.com/tsubakimori_komuna/)

・「Call me Anne」(https://www.instagram.com/bistro_call_me_anne/)

・「西陽 -Seiyou-」ホテル4Fバー

・「ミヤコ鳥」(https://www.instagram.com/miyako__dori/)

・「都鮨」(https://www.instagram.com/miyako__zushi/)

３.千葉県の魅力をつなぐ、当ホテルオリジナルツアー企画を企画中！

「Hub a Good Days」をコンセプトとする本ホテルは、地域資源に光を当てながら、人と場所をつなぐ拠点＝Hubとしての役割を担ってまいります。

その取り組みの第1弾として、株式会社いまでや様、小湊鐵道株式会社様と連携し、千葉県内の酒蔵見学を中心とした観光ツアーを企画して参ります。本取り組みは、千葉県内に点在する酒蔵や観光資源を結びつけ、ホテル滞在を起点とした新しい千葉の魅力的な体験を創出するものです。

株式会社いまでや様小湊鐵道株式会社様

◆施設概要

名称：THE TSUBAKIMORI Hotel & Residence

住所：千葉市中央区椿森１丁目21番32号

開業：2026年5月7日（木）

客室数：26室（21平方メートル ×20室、34平方メートル ×5室、61平方メートル サウナ付×1室）

◆アクセス

JR千葉駅 より徒歩10分

千葉都市モノレール「千葉公園駅」より徒歩2分

公式サイト：https://tsubakimori-hotel.com/

SNS：https://www.instagram.com/the_tsubakimori_hotel/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社拓匠開発 山本陸渡

TEL：043-309-2011

MAIL：kad-koho@takusho.co.jp