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1.4倍テレコンバーター内蔵の望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 120-300mm f2.8 TC VR S」を開発
※ 上の画像は、市販する製品の外観とは異なる可能性があります。
株式会社ニコンは、フルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ対応の望遠ズームレンズ「NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」の開発を進めています。
「NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」は、NIKKOR Z レンズの「S-Line」※に属し、焦点距離を1.4倍に拡大するテレコンバーターの内蔵により、120mmから420mmの焦点域をカバーする望遠ズームレンズです。
ニコンは、今後も新次元の光学性能を追求し、ユーザーのニーズに応えていきます。そして、映像表現の可能性をさらに拡げることを目指し、映像文化の発展に貢献します。
※ 「S-Line」は、NIKKOR Z レンズにおいて設定されたグレードで、ニコン独自の設計指針と品質管理を高い基準でクリアーしており、特にハイレベルな光学性能を発揮します。
関連リンク
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0507_01.html