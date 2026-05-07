第35回全国日本料理コンクールにおいて、山形の名工の系譜を継ぐ若手2人が同時受賞!

山形優味株式会社

東京都・サンケイプラザにて開催された「第35回全国日本料理コンクール」において、「すず音」「銀のすず」を運営する山形優秀味株式会社より4名の料理人が出場しました。本コンクールは、日本料理の伝承を礎に新たな技法を取り入れた料理の開発・普及を目的とし、日本料理の技術を競う国内最大規模の大会です。

その中で、同社の若手料理人2名が同時受賞という快挙を達成。郷土料理部門では佐藤亮治氏が「東京都知事賞」を受賞。また、サステナブル部門では池田拓真氏が「農林水産省大臣官房長官総括審議官賞」を受賞し、それぞれの分野で高い評価を獲得しました。

両名は、「山形の名工」丸山環氏のもとで研鑽を積んできた料理人です。受け継がれてきた確かな技術と感性を生かし、山形県産食材の魅力を引き出した料理で全国の舞台に挑み、今回の同時受賞につながりました。

東京都知事賞「庄内の春・雪解けの夜桜と日本海の伊吹」

東京都知事賞を受賞した佐藤氏のコンセプトは「庄内の春・雪解けの夜桜と日本海の伊吹」。山形が誇る豊かな地産食材を用い、郷土料理を独自の技法で洗練させることで、厳しい冬を乗り越え春を迎える喜びを表現。

農林水産省大臣官房長官総括審議官賞「普段の食材で一皿に日本料理を表現」

農林水産省大臣官房長官総括審議官賞を受賞した池田氏は、「普段の食材で一皿に日本料理を表現」と題し、野菜を中心に一皿でコースを完結。一口サイズで楽しめる工夫とフードロス削減への視点が光る一皿に。

右：池田拓真氏、左：佐藤亮治氏。

今回の受賞を受け、佐藤氏は「さらなる上位を目指し、日々の研鑽を積み重ねてまいります」と力強く今後の意気込みを語りました。また池田氏は、「この経験を生かし、技術や知識を一層高めながら、地域貢献にもつなげてまいります」と述べ、さらなる飛躍への決意を示しました。

山形の名工、丸山環氏

2人の師である丸山環氏は「技術は教えられても、料理人としての姿勢は自分で磨くもの。二人は日々の積み重ねを大切にし、その姿勢が今回の結果につながったのだと思います。これからも山形の食材の価値を、自分たちの料理で伝えていってほしい。」と語り、今後のさらなる活躍に期待を寄せました。

今回の受賞を記念し、佐藤氏・池田氏と丸山氏が考案した「季節のコース」が5月上旬よりスタート!!

この度の受賞を記念し、5月上旬より提供する「季節のコース」を、佐藤氏・池田氏と丸山氏が共同で考案いたしました。魚は店主自らが毎朝市場に赴き、その日最も状態の良いものを厳選。山菜は自社農園で丁寧に育てた朝どりの新鮮なものをご提供いたします。さらに、米は羽黒産つや姫、肉は地元業者から直接仕入れるなど、使用する食材はすべて山形県産にこだわっております。

味付けは素材本来の魅力を最大限に引き立てるよう繊細に仕上げ、見た目にも美しく、五感で季節を感じていただける一皿一皿をご用意いたしました。若い二人の柔軟な発想と感性に、丸山氏の確かな技術と経験が重なり合い、伝統と革新が見事に融合したコースに仕上がっております。

ここでしか味わえない特別なひとときを、ぜひお楽しみください。

「季節のコース 皐月」全10品、4,400円（税込）～。

すず音、酒田銀のすずにて提供・要予約。

前菜：筍と鶏とわかめの生姜ジュレがけ、しどけのおひたしなど5品／お造り：船造り 地魚2種盛り／揚物：海老真丈筍挟み上げ、キャベツ餅揚げ、季節の野菜／箸休め：名物胡麻豆腐／煮物：米の娘豚の角煮 じゃが芋餡／焼物：鱸の新生姜焼き／食事：つや姫 釜飯／味噌汁：油揚げ・えのき・わかめ／漬物：胡瓜辛子漬け、春キャベツ、昆布佃煮／デザート：苺のムース、プリン、ココナッツアイス、タピオカミルク

【鶴岡料理 すず音】

住所／山形県鶴岡市錦町7-68

電話／0235-22-3231

営業時間／11：30～14：00、18：00～22：00

定休日／火曜日

【酒田料理 銀のすず】

住所／酒田市こがね町2-28-6

電話／0234-28-8797

営業時間／11：30～14：00、18：00～21：00

定休日／火曜日

【山形優味株式会社】

住所／山形県鶴岡市錦町7-68

電話／0235-22-3231

定休日／火曜日

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