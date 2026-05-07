「AI for Science」普及展開事業に対応、研究革新を支えるAIプラットフォームを提供

株式会社ジーデップ・アドバンス

株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance, Inc.／本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野匡道、東証スタンダード：証券コード5885）は、AIとビジュアライゼーションを軸としたソリューションを提供する企業です。

このたび当社は、文部科学省が推進する「次世代人工知能技術等研究開発拠点形成事業費補助金（AI for Scienceによる科学研究革新プログラム〈チャレンジ型〉）」に対応したAI研究プラットフォームのラインナップを整備しました。これにより、大学や研究機関における科学研究の高度化・効率化を支援するため、製品の選定から導入までを包括的にサポートする体制を構築しています。

背景

近年、AIを活用した科学研究の高速化・高度化が国内外で加速している背景から、文部科学省は「AI for Science」普及展開事業を通じ、研究者がAIを活用できる環境の整備を推進しています。

一方で、AI研究環境の構築・運用には専門知識が必要であり、多くの研究者にとって適切な製品選定や申請資料の準備は大きな負担です。ジーデップ・アドバンスでは、NVIDIA認定パートナーとして長年積み上げてきた知見と独自ソリューションをもとに、研究者の皆様が予算採択から導入・活用まで安心して進められるよう、包括的な支援を提供します。

「AI for Science」対応ラインナップについて

ジーデップ・アドバンスは、文部科学省「AI for Science」の趣旨に沿い、研究種別（文系・理系・社会科学）や規模に応じて選択できる2つのプラットフォームと、研究データを保護する独自ソリューションをご用意しています。

（1）オンプレセット

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell MaxQ（94GBメモリ）搭載のオンプレミス型AIワークステーション。

当社独自開発のLLMなどの大規模AI開発向けアプリケーションリソースマネージメントツール「G-Suite」が付帯します。また、DL-BOX AI4S with Suiteには文系・理系・社会科学の2タイプ・12ツールが付帯します。

DL-BOX AI4S

AI開発環境「G-Suite」プレインストール（購入） \3,680,000（税込）

AI開発環境「G-Suite」プレインストール（レンタル） \400,000 / 月（税込）

DL-BOX AI4S with Suite

オンプレAIワークステーション+ソフトウェア \3,980,000（税込）

（2）クラウドセット

CLOUD with DGX Spark AI4S ※Sparkのみ \920,000（税別）

NVIDIA DGX Spark搭載のクラウド型AIプラットフォーム。Microsoft Azure・Azure AI Foundryとの連携により、LLM・エージェント活用、研究計画の立案から倫理申請・データ分析までをシームレスに支援します。

予算採択・導入支援について

「AI for Science」対応の予算申請をご検討の研究機関・大学の担当者様向けに専用ページをご用意いたしました。いずれも短納期でご提供が可能となっておりますのでお気軽に問い合わせください。

ソリューション紹介ページ：https://www.gdep.co.jp/ai-for-science/

日本の科学研究をAIの力で加速するという文部科学省の取り組みに、当社は全力で貢献してまいります。NVIDIA認定パートナーとして9年連続でSolution Provider Awardを受賞してきた技術力と、独自開発のIntegrated Backupによる研究データ保護を組み合わせた当社ラインナップにより研究者の皆様の予算採択と研究成果の創出に貢献いたします。

ジーデップ・アドバンスについて

株式会社ジーデップ・アドバンス（東証スタンダード、証券コード：5885）は、「Advance with you」をミッションに、GPGPUをはじめとするアクセラレーターやハイエンドワークステーション、広帯域ネットワークや高速ストレージを用いたクラスターシステム、さらにライブラリやコンパイラ、ジョブスケジューラなどの運用ツールの提供構築から運用支援まで、仕事や研究を前に進めるための手段をオンプレミスやレンタル、クラウドなどあらゆる形態で総合的に提供するAIとビジュアライゼーションのソリューションプロバイダです。NVIDIA社の「NPN（NVIDIA Partner Network）」においてエリートパートナーとして活動しています。

URL：https://www.gdep.co.jp/

※記載されている情報はリリース時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了、延期となる場合があります。

■製品、サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ジーデップ・アドバンス ソリューション本部 E-mail：sales@gdep.co.jp