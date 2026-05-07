回転の幾何で捉える葉の三次元運動

国立大学法人熊本大学

（ポイント）

・葉の運動を「回転の軌跡」として解析する幾何学的枠組みを提案しました。この枠組みにより運動の経路の定量解析が可能になります。

・解析の結果、葉が最短経路から逸脱した経路上を動く場合があることや、最短経路のスイング寄与率との関連が示唆されました。

・3D Gaussian Splatting 点群データを用い、「祈りの植物」として知られるマランタを材料として実証しました。

（概要説明）

熊本大学大学院先端科学研究部の中田未友希准教授（熊本大学生物環境農学国際研究センター兼任）、同 高原正裕研究員、同 安藤直也教授らは、葉の三次元的な運動を「回転の軌跡」として解析する幾何学的枠組みを提案しました。

植物の葉は、昼夜のリズムに合わせた開閉や、太陽を追いかける運動など、向きの変化を伴うさまざまな動きを示します。こうした葉の運動はこれまで仰角や方位角などの角度の時系列変化として記述されてきましたが、角度を個別に捉えるだけでは葉がどのような経路をたどって動いたかを把握することができず、運動のメカニズムと結びつけて理解することが難しいという課題がありました。

本研究では、葉の三次元形状から、葉の発生軸に沿った正規直交基底（ONB）＊1を復元し、葉の姿勢を三次元回転の数学的構造であるリー群 SO(3)＊2 の元として表現しました。これにより、葉の運動を SO(3) 上の回転軌跡として記述・可視化することが可能となります。昼夜に葉を動かす就眠運動の様子から「祈りの植物」として知られるマランタ・レウコネウラ（Maranta leuconeura）を材料に、重力方向を変化させた後の葉の再定位過程を解析した結果、葉が最短経路から逸脱し、迂回した軌跡をとる場合があること、また、その迂回の程度とスイング寄与率の関連が示唆されました。本研究ではスマートフォンアプリによる3D Gaussian Splattingを用いて三次元データを取得しましたが、この枠組みは他の植物種やさまざまな計測手法にも原理的に適用可能です。

本研究成果は令和8年5月4日(月)に、学術誌「Plant and Cell Physiology」に掲載されました。

[展開]

今後は、「仮説から予測される軌跡」を実測軌跡と定量的に比較することで、葉枕の変形メカニズムや重力・光などの環境刺激の相対的寄与を明らかにする研究が期待されます。こうした軌跡の比較によるアプローチは、角度の時系列解析では立てることのできなかった問いに答える手段となります。

本枠組みは、傾斜計（インクリノメーター）、三次元デジタイザー、慣性計測装置（IMU）など、さまざまな計測手法から得られるデータにも原理的に適用可能であり、多様な葉の運動現象の種間比較や進化的多様性の解明への展開が期待されます。また、SO(3) 上の軌跡解析には植物科学の枠を超えた数学的な問いが生まれ、数理科学との協働による理論的深化も視野に入ります。

[用語解説]

＊1 正規直交基底（ONB: Orthonormal Basis）：三次元空間において、互いに直交し、それぞれの長さが1である三つのベクトルの組のことです。本研究では、葉の先端基部軸（PD軸）、中央側方軸（ML軸）、表裏軸（AdAb軸）の方向の単位ベクトルを右手系ONBとして定義し、これを「葉の姿勢」の表現として用います。ONBは3×3の回転行列の列ベクトルに対応しており、葉の姿勢を三次元回転の数学的構造の中に自然に位置づけることができます。

＊2 リー群 SO(3)：三次元空間における「回転全体の集合」に、滑らかな構造と群の演算（回転の合成）を備えた数学的対象です。SO(3) の各元は一つの回転を表し、葉の姿勢（ONB）は回転行列としてSO(3)の元に対応します。SO(3)上では「二つの姿勢の間の最短経路（測地線）」や「回転の距離」といった概念が厳密に定義され、葉の運動軌跡をこれらと比較・定量することが可能になります。

（論文情報）

論文名：A Geometric Framework for 3D Leaf Movement by Orthonormal Bases: A Demonstration in Maranta leuconeura

著者：Miyuki T. Nakata, Shotaro Sakita, Jion Shimoyama, Naoya Ando, Masahiro Takahara

掲載誌：Plant and Cell Physiology

doi：10.1093/pcp/pcag034

URL：https://academic.oup.com/pcp/article-lookup/doi/10.1093/pcp/pcag034

【詳細】 プレスリリース(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/wgt3jw/release260507.pdf)（PDF322KB）

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