日本三景・松島湾を望む「かきとあなご 松島 田里津庵（たりつあん）」では、2026年5月1日（金）より、期間限定メニュー「みやぎサーモンのはらこひつまぶし」の提供を開始します。 宮城県は養殖銀ざけの出荷量全国第1位を誇り、全国生産量の80%以上を占めています。 「みやぎサーモン」は、水揚げ時に“活け締め”を施すことで鮮度を保ち、刺し身でも味わえる高品質なブランドサーモンです。 今期は4月下旬からみやぎサーモンの水揚げが始まり、初夏にかけて旬を迎えるこの時期。炭火で焼き上げたサーモンにいくらを後がけすることで、宮城の郷土料理「はらこめし」のような味わいも楽しめるひと品として、7月頃までの期間限定でご提供します。

背景 ～旬のみやぎサーモンといくらで味わう、宮城のごちそう～

活け締めによって鮮度を保った「みやぎサーモン」は、身にツヤと張りがあり、とろけるような食感と甘みのある食味が特長です。 本メニューでは、生のみやぎサーモンの頭や骨から丁寧に出汁をとり、宮城県産の丸大豆醤油とともに炊き上げたごはんに、焼いた身をほぐして混ぜ込みました。 さらに、みやぎサーモンは一本ずつ串打ちし、生のまま炭火で香ばしく焼き上げ、秘伝のたれをまとわせてふっくらとした食感に仕上げています。 仕上げにいくらを後がけすることで、濃厚な旨みと弾ける食感が重なり、宮城の郷土料理「はらこめし」を思わせる味わいに。 まずはそのまま、次に薬味（初摘み海苔・ねぎ・わさび）を添えて、最後は一番出汁をかけて。味わいの変化を楽しむ“ひつまぶしスタイル”でご提供します。 蔵王地養卵のだし巻き玉子を添えた、宮城の素材を重ねたひと品。旬を迎える今だけの特別な味わいです。

【みやぎの旬を味わう】みやぎサーモンのはらこひつまぶし

5,300円（税込） 田里津庵秘伝のたれをまとわせた旬のみやぎサーモンを、炭火でふっくらと焼き上げました。 ・みやぎサーモンのはらこひつまぶし（中盛） 一番出汁／薬味（初摘み海苔・わさび・ねぎ） ・後がけいくら ・蔵王地養卵だし巻き玉子 ・お吸い物 ・自家製ピクルス ※ご注文をいただいてから炭火で焼き上げるため、提供まで約20分ほどお時間を頂戴し、出来立てをご用意いたします。

特徴

・旬を迎えた、宮城県産ブランド魚「みやぎサーモン」を使用 ・炭火焼きと秘伝たれで引き出す、ふっくらとした旨み ・いくら後がけで楽しむ、はらこめし風の贅沢な味わい

松島湾を望むオーシャンビューの特等席 / 一の坊別邸「かきとあなご 松島 田里津庵」

松林が馬のたてがみのよう…自然が創り出した桟橋「馬の背」まで車で3分

アクセス

https://taritsuan.ichinobo.com/

お車：松島海岸ICよりお車で約5分、無料駐⾞場完備 電車：ＪＲ仙石線陸前浜田駅 徒歩約12分 ＪＲ仙石線東塩釜駅 タクシー約8分 ＪＲ仙石線松島海岸駅 タクシー約8分

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8B%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%94+%E6%9D%BE%E5%B3%B6+%E7%94%B0%E9%87%8C%E6%B4%A5%E5%BA%B5

住所：宮城県宮城郡利府町赤沼字井戸尻132-2 電話：0570-041-075（よいあなご） 時間：11:00～15:00(ラストオーダー14:00)

https://taritsuan.ichinobo.com/

リリースに関するお問い合わせは…

株式会社⼀の坊 営業推進本部 〒980-0013 宮城県仙台市⻘葉区花京院2丁⽬1-10 TEL：022-222-0178(平⽇ 11:00～16:00) Mail：press@ichinobo.com お問い合わせフォーム：https://ichinobo.com/contact/?contact_type=contact-media

https://ichinobo.com/