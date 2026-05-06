スープはるさめ　マーラーニャン　新発売

エースコック株式会社

アイドルグループ「高嶺のなでしこ」と「スープはるさめ」が初コラボ！

メンバーが好きな麻辣湯を商品化！

【発売日・発売地区】2026年5月11日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年5月11日より、「スープはるさめ マーラーニャン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 『HoneyWorks』プロデュースのアイドルグループ「高嶺のなでしこ」と今年発売25周年を迎えた「スープはるさめ」との初コラボが実現！

２. メンバーの“今食べたい味”を商品化！花椒や五香粉などのスパイスを利かせた白湯ベースの麻辣湯スープに、彩り豊かな5種類の具材が入った麻辣湯味が誕生！

３. 抽選で限定オリジナルグッズが当たるコラボキャンペーンを実施！

■商品名 ：スープはるさめ マーラーニャン

■発売日 ：2026年5月11日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：210円（税抜）

人気沸騰中のアイドルグループ「高嶺のなでしこ」と「スープはるさめ」が初コラボレーション。メンバーが好きな麻辣湯の味わいを商品化しました。グループの愛称「たかねこ」にちなみマーラーニャンと名付けた本商品は、スパイスが香るピリ辛麻辣湯味スープに5種の彩り豊かな具材を加えた、何度でも食べたくなる味わいです。

エースコック はるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン

『高嶺のなでしこ』とのコラボレーションを記念し、対象商品を買ったレシートで応募できる「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」を実施します。当キャンペーンでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズが抽選で合計700名様に当たります。

■キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年5月11日（月）～ 2026年7月31日（金）

・賞品及び当選者数：

●抽選で当たる！

【A賞】推し曲聴くのにちょうどいい オリジナル ワイヤレスヘッドフォン 100名様

【B賞】推し活にちょうどいい オリジナル アクリルスタンド

（10種×各10名様） 計100名様

【C賞】お買い物にちょうどいい オリジナル QUOカードPay（500円分） 500名様

●必ずもらえる！（1回応募・1種）

オリジナルスマホ壁紙（計9種）

・キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/

『高嶺のなでしこ』とは

『HoneyWorks』サウンドプロデュースのアイドルグループ。

2022年8月に結成し、高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。

2022年11月には、HoneyWorks『可愛くてごめん』の公式カバーMVをYouTubeに公開し、2,700万回再生を突破。

数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を突破！

■公式サイト：https://takanenonadeshiko.jp(https://takanenonadeshiko.jp/)

【商品特長】

■商品名：スープはるさめ マーラーニャン

■めん：滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。スープとの相性の良さにこだわりました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：醤油をベースに、唐辛子や花椒をはじめとした香辛料で風味付けした麻辣湯味のスープです。別添の調味油によってラー油の辛みが加わり、より食欲をそそるスープに仕上げました。

■かやく：キャベツ、チンゲン菜、キクラゲ、大豆加工品、魚肉練り製品を加えて仕上げました。

■パッケージ：「高嶺のなでしこ」の公式キャラクター「てんにゃ」を大々的に配し、可愛さを演出するとともに、調理写真を用いておいしさをしっかりと表現したデザインです。