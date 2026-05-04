キャニオンはこのたび、日本市場における『エアロード』の価格を見直しました。 ・エアロード CF SLX：平均 約21%値下げ ・エアロード CFR：平均 約4.8%値下げ 日本市場での価格に対する受け止め方を踏まえ、世界最高峰のレースで勝利を重ねてきたロードバイクの頂点を、さらに多くのライダーに体感していただけるよう、価格を見直したものです。

完全無欠のレースバイク『エアロード』

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/aero-bikes/aeroad/

2024年夏に発表された第4世代エアロードは、類まれな空力性能を追求した、最先端のエアロロード。 アルペシン・プレミアテック、モビスターチーム、キャニオン・スラム・ゾンダクリプトというワールドツアーチームに供給され、過酷なクラシックレースからツール・ド・フランスまで、あらゆるレースで最速を目指したレースバイクの最終形態といえます。

2026シーズン現在、アルペシン・プレミアテックはディレーラーハンガーをUDH化したエアロードCFRのプロトタイプをテストしていますが、UDH化のほかにフレーム設計に変更はなく、現行モデルの完成度が実証されています。

完成度の高い一台を、より手にしやすい価格で。

今回の見直しでは製品仕様や性能に変更はなく、価格のみが変更されています。 なお、価格は市場環境や生産・輸送コストの変動に応じて、今後も見直される場合があります。

ハイエンドのエアロードCFRには、カスタマイズプログラム『MYCANYON（マイキャニオン）』も展開

ユニークで特別なアートワークの数々、クラス最高のコンポーネント。さらに、ステム長、クランク長、サドル、ホイールまで繊細なカスタムフィットオプションをご用意しており、あなただけの一台をくみ上げることができます。

キャニオン東京テストセンターでたっぷり試乗できます

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キャニオン東京テストセンターなら、事前予約制で40分間で最長10kmのアップダウンに富むおすすめ試乗ルートでじっくり性能を試していただけます。MYCANYONのカラーサンプルもご覧いただけます。この機会にぜひ試乗をお試しください。 ■ 営業日 金・土・日・月（火・水 定休） ※木曜は篠崎選手のフィッティング専用日 ■ 営業時間 通常期 試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00） 修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00） ■ 住所 東京都八王子市松木51-7 https://maps.app.goo.gl/pcxmxWkf72Q8Q79J9

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