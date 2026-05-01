ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを開催中です。 令和７年１２月から１ヶ月単位で商品を入れ替え実施している当企画。令和８年５月は、北海道が誇る「ゆめぴりか」を中心とした精米をはじめ、野菜・畜産物・水産物・乳製品・スイーツ、さらには、道内各地のご当地人気お土産品・グルメを３０品以上集めました。

【ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 ～お客様の送料負担なし～ 概要】

１．期 間：令和８年５月１日（金）～５月３１日（日） ２．内 容：期間中、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。 ３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1097/

４．おすすめ商品： 〇令和７年産 ゆめぴりか（精米） ５kg×２袋 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000342000/ 北海道米の最高峰として選ばれ続けるブランド米です。 「米の食味ランキング」で2011年産から連続「特Ａ」受賞中

〇ＪＡ木野 Ｈａｐｉｏ ハピまん（チーズ）８個 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-2094000200/ ４回目のリニューアルによりさらにパワーアップ。 十勝産を含む北海道産のゴーダ、チェダー、モッツアレラに加え、第４のチーズとして、旨味が強い「デンマーク産サムソーチーズ」が加わりました。

〇スマイルギフト カズチー３種セット ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-49800030/ お正月以外の時期にも数の子をおいしく食べてもらいたい。 カズチーはそんな想いから生まれた商品。かずのこ屋がたどり着いたこだわりの新感覚おつまみです。

〇ほぐしの匠 あらほぐし焼鮭セット 100g×６本 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-48700020/ 北海道産の秋鮭を独自のブレンド調味に漬け込み、じっくり焼き上げ、手作業で粗めにほぐした贅沢な鮭フレーク。 香ばしさと手ほぐしの贅沢食感をお楽しみください。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。 「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown