とんかつ専門店「かつ吉」を運営する株式会社菩提樹は、夏季限定商品「冷やしかつ丼」および「特製梅だれとんかつ定食」を、2026年5月1日(金)より提供いたします。





“夏にとんかつは売れない”を覆す、二つの答え。





猛暑が続く近年、「スタミナをつけたいが、重たいものは避けたい」――

いわゆる“酷暑”とも言われる夏の食の課題に向き合い、かつ吉が辿り着いた二つの提案です。





一般に、とんかつをはじめとする揚げ物業態は、夏場に集客が落ち込む傾向にあります。

一方で、食欲は落ちても、身体が求める栄養は変わりません。

かつ吉では創業以来、この季節特有の矛盾に向き合い続けてまいりました。





冷やしかつ丼［かつ吉］2026





梅だれとんかつ定食［かつ吉］2026





■ 冷やしかつ丼

― 軽やかさと満足感の両立 ―

「冷たいものなら食べられるが、満ち足りない」

そんな夏の実感に応える一杯として生まれました。

とんかつに冷たい和出汁を合わせ、夏野菜や薬味、とろろを添えることで、涼やかさの中に、確かな満足感を備えています。





2002年の発売以来改良を重ね、現在では年間約1万食、累計25万食を超える提供数となりました。

夏季における主力商品として、多くのお客様にご支持をいただいております。

https://www.youtube.com/shorts/iWKzpjIrXJQ





冷やしかつ丼［かつ吉］25年目の夏





■ 特製梅だれ

― 原点に立ち返る味わい ―

多様な調味料があふれる今、あえて原点に立ち返ることから着想を得ました。

使用するのは、和歌山県みなべ町産の減塩梅干し(無農薬製法)。塩分約3％のやわらかな酸味と、果実のような風味が特徴です。数多くの試作を経て、とんかつの旨味を引き立てるやさしい梅だれに仕上げました。

構想から約10年。2025年度は3店舗で4か月間に約1,000食を販売し、好評を受けて「特上」に付く三味だれの一角として採用されています。

※季節や店舗により、提供内容が異なる場合がございます。





梅だれとんかつ定食［かつ吉］新丸・日比谷・日本橋





■ 夏に選ばれる理由

これら二つの提案により、夏場の来店動機が生まれ、食材の回転向上による品質維持、安定した店舗運営へとつながっています。

“夏にとんかつは売れない”という常識に対し、かつ吉は一つの答えを示し続けています。

また、こうした取り組みは業界からも注目を集め、2024年には外食専門誌「近代食堂」にて特集が組まれ、表紙としても掲載されるなど、業界内外から注目を集めています。





近代食堂2024年8月号掲載





■ 提供概要

・冷やしかつ丼(ロース使用)

価格：2,400円(税込)

https://www.bodaijyu.co.jp/news/21823/





・特製梅だれとんかつ定食(ロース)

価格：2,800円(税込)

https://www.bodaijyu.co.jp/news/21825/





販売開始：2026年5月1日(金)(夏季限定)

提供店舗：かつ吉 各店(新丸ビル店・日比谷国際ビル店・日本橋高島屋S.C.店)









■ 今後について

かつ吉はこれからも、とんかつの可能性を見つめ直しながら、季節に寄り添う一皿を提案してまいります。