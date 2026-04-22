株式会社クリーブウェア(本社：大阪府大阪市、代表取締役：角北 強、以下、クリーブウェア)は、持続的な成長を支える人財戦略の一環として、全事業所の正社員を対象に、2026年4月1日より「専門職手当のベースアップ(5％～最大30％増)」を実施しました。同時に、最大2年間の学びを支援し、総額30万円の支援金を支給する「キャリアアップサポート休職制度」を新設しました。









◇施策実施の背景と目的

昨今の物価上昇や社会情勢の急速な変化を背景に、社員が安心して業務に邁進し、公私ともに充実した生活を送るための環境整備が不可欠となっています。IT業界において優秀な人財の重要性が益々高まる中、当社は「ヒトへの投資」を経営の最優先事項の一つと位置づけています。

本施策により、社員のエンゲージメント向上と採用市場における競争力の強化を図り、顧客へより高い付加価値を提供する組織体質を構築します。





1. 専門職手当のベースアップについて

全社員の生活基盤の底上げと、次世代リーダーおよび専門性の高い人財の適正評価を目的に、待遇改定を行います。全職層のベースを底上げした上で、特にシステム開発事業の要となるプロジェクトマネージャー職と、事業拡大を牽引するリーダー層への配分を強化し、キャリアアップへの意欲を強力に後押します。





＜専門職手当の改定＞

対象者 ：全正社員

ベースアップ対象：専門職手当(全職種、全職層)

改定率 ：専門職手当額を5％～最大30％増額





2. 「キャリアアップサポート休職制度」について

社員のリスキリング(学び直し)と主体的なキャリア形成を支援するため、大学・大学院・専門学校や海外留学等での高度な知識習得に専念できる環境を提供します。

専門領域を深めた人財が復職後にその知見を業務に還元することで、イノベーションが生まれ続ける組織文化を醸成します。





＜キャリアアップサポート休職制度＞

対象者 ：休職開始時点で勤続年数が満1年以上の従業員

休職期間：最大2年間

支援金 ：総額30万円(休職開始時に20万円、復職時に10万円を支給)









◇今後の展望

クリーブウェアは、これからも「社員の成長が会社の成長に直結する」という信念のもと、多様な働き方や挑戦を支える制度・環境づくりを推進してまいります。









《クリーブウェアについて》

クリーブウェアは、AI・IoT・システムインフラ開発における高い技術力を強みとし、国内大手メーカーや国内金融機関とのお取引を中心に事業を拡大してきました。

現在はシステム開発だけでなく、かんたんシリーズをはじめとする自社サービスの拡大にも注力しています。





◇会社概要

商号 ： 株式会社クリーブウェア

所在地 ： 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-12 パールグレイビル9F

代表者 ： 代表取締役 角北 強(かどきた つとむ)

設立 ： 2008年1月

事業内容： (1)企業向けシステム受託開発業務

(2)海外向けECサービス業務

(3)コンサルティング業務

URL ： https://www.cleaveware.com/