少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

わあちゃん成長物語

当番組の準レギュラー的存在、広島よしもと所属・女ピン芸人の「わあ」。これまで、“珍獣ヒバゴンの捜索”や、“冠山登山”など体当たりロケを敢行してきた。しかし、どれもこれも芸人としての伸び代はゼロだった……。 そこで今回は、わあの芸人としての幅を広げるべく、広島ならではのアルバイトを体験してもらう！ ピン芸人の成長物語は、もはやドキュメンタリー！？

■過去の放送はTVerで！

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■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EE https://www.instagram.com/snack_cotton/# https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名：スナックコットン 放送日時：4月23日（木）深夜0時15分～ 出演者：コットン（西村真二・きょん）／わあ