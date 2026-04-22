株式会社WSenseは、あらゆる領域を横断してメタ認知力を高める木質カードゲーム『DELTA SENSE』において、文部科学省および総務省関連プログラムでの実績を背景とした、新たな産学官民連携プロジェクトと公益還元型モデルの推進を発表いたします。 2026年7月には葛飾青年部との連携により産官民連携事業が始動するほか、5月10日にはGoodBeer&Friends株式会社と産学民共創イベントを開催します。また、気鋭のアーティスト「Narcolepsy1999」氏とのコラボレーションを含む新展開を通じて、地域とアート、教育を結びつける活動を加速させます。

「DELTA SENSE」公式ページ： https://deltasense.work/ イベント情報ページ ： https://deltalord.work/

■ 教育・公的機関から高く評価される「語れる学び」の実績

『DELTA SENSE』は、複雑な社会現象を「空間・現象・実態」の3層から捉え直し、正解のない問いに対して自らの哲学（判断基準）を編み出す探究学習ツールです。これまでに以下の公的な実績と評価を獲得しています。 ＊文部科学省「いーたいけんアワード」受賞 ヤオキン商事株式会社と協働で足立区の中学校に提供した「企業が学校へ赴く新しい職業体験」プログラムが評価され、見事受賞に至りました。

＊総務省「異能vationプログラム」連動企画での活用 北海道文教大学客員教授が率いる「ふじゼミ」主催のアイデアソンにて、約30名の大学生が参加。対話とAIツールを掛け合わせて、身近な話題から将来の展望を通じて15件もの新規事業プランを構築しました。

＊「KIDS FES in さいたま」への出展 さいたま市教育委員会後援のイベントにおいて、3日で6,500名を超える方々に向けて「未来のカード体験」を提供し、大盛況を収めました。

＊「森林循環経済（ForestCircularity）」への寄稿 第28代東京大学総長の小宮山宏氏が主導する、森林資源の最大活用を目指すメディア。産官学が連携し、都市の木造化や木質バイオマスなどを通じて、環境と経済を両立させる「プラチナ社会」を目指す。 ＊令和7年度第2回ちば新事業創出ネットワークセミナーに登壇 公共財団法人千葉県産業振興センター主催の「放置竹林を活用した新産業創出とサーキュラーエコノミーの実現」にて、公益還元型モデルからブランド価値向上について提起しました。

■ 地域課題を解決する共創イベントの本格化

教育現場で培った「問いを作り、道筋を作り、合意形成まで導く仕組み」を、地域社会や事業者の課題解決へと応用する取り組みを始動します。 ① 5月10日開催：GoodBeer&Friendsとの共創体験会（20名規模） 「ローカルビアを通じて地域をもっと、おいしくたのしく」を掲げるGoodBeer&Friends株式会社とコラボレーションを実施します。「複雑性から逃げない」という同社のビジョンと、DELTA SENSEの「二元論を乗り越える」哲学をテーブルの上で掛け合わせ、地域の原石を磨き上げるための深い対話の場を創出します。 ② 7月~8月開催：葛飾青年部との産官学連携プロジェクト（40名規模） 地元の若手経営者が集う「葛飾青年部」が、地域資源（伝統工芸など文化的な資産）の価値を再発見する場を創出。「地域に愛着が湧かなければ人材はやがて離れてしまう」という課題感に対して、参加者が「地域資産を知る→事業企画を作る→支援を受けて動く」まで一気通貫するワークショップを実施。産官民が具体的なリソース支援を投じることで、今すぐ動ける状態を作り出します。 ※ご参加を希望される方はお問い合わせまで

■ 公益還元型モデルの推進とアーティストコラボレーション

DELTA SENSEは単なるゲームの枠を超え、巡りから恵みを生み出し、社会へ価値を還元するプラットフォームとしての進化を続けています。 ◇公益還元型モデルの拡大 現在使用している木質カードの素材において、47都道府県の地域材の比率を段階的に引き上げます。将来的には地域の端材からカードを生み出し、そこから得られた公益を再び周囲の環境やコミュニティへ還元する「サーキュラーエコノミー（森林循環経済）」の実現を目指します。 ◇アーティストコラボ第一弾「Narcolepsy1999」 協賛アーティストによるオリジナルイラスト版カードの制作をスタートします。第一弾として、現代の美人画をアップデートし、世界各国のアートフェアでも完売実績を持つ気鋭のアーティスト「Narcolepsy1999」氏とのコラボレーションカードを準備中です。 ◇協賛企業オリジナルカードの展開 企業の理念や歴史を象徴するオリジナルカードの制作を通じ、企業ブランディングや採用活動における「非言語領域の可視化」支援を拡大してまいります。

■ 今後の展望

学生から経営者まで、世代と立場を溶け合わせるDELTA SENSEの「対話のテーブル」は、教育、地域創生、ビジネスのあらゆる領域で新しい可能性を生み出しています。今後も全国の自治体や企業との連携を深め、答えのない時代に「自分の哲学」を整える唯一無二のツールとして、日本全国へ展開してまいります。 ◇お問い合わせ https://deltasense.work/contact-2/ ◇「LINE登録」体験会お申込み告知ページ https://lin.ee/BZm869n

■会社概要 商号 ： 株式会社WSense 代表者 ： 代表取締役 青木 和洋 所在地 ： 〒316-0015 茨城県日立市金沢町 設立 ： 2021年1月20日 事業内容： カードゲームの制作展開、中長期経営計画の策定、人材育成プログラムの提供 URL ： https://wsense.work/