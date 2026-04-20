【東京農業大学】バイオロボティクス研究室が栽培管理ロボットの研究開発を開始 　〜変化自在のバックパック「ランドセル」システムで「農型スマートグリーンシティ」構築を目指す〜





■今後の展望：群制御による完全自動化への挑戦



今後は、株式会社ミライト・ワン・システムズと共同で、4足歩行ロボットの「自律走行」および、複数台の機器による「群制御」の研究開発を加速させます。 まずは東京農業大学世田谷キャンパス内の圃場で精度を高め、近い将来、都市の屋上や空き店舗での実証実験を通じて、世界に類を見ない「農型スマートグリーンシティ」を実現してまいります。