株式会社京ウィンドは、防音性能に加え、換気性や操作性まで考慮した個室ブース「MUSEPoD(ミューズポッド)」の日本国内展開を開始しました。

長時間使用を想定した室内設計により、オンライン会議や集中作業など多様な働き方に対応します。

1人用から6人用まで用途に応じたラインナップを用意しています。





調印





■MUSEPoD 開発の背景

・変化する働き方と個室空間へのニーズ

オンライン会議の常態化や業務内容の多様化により、オフィスには「静かに話せる場所」「集中できる空間」が求められるようになっています。

一方で、個室ブースは一時的な利用にとどまらず、長時間使われるケースも増えており、防音性能だけでなく、室内環境全体の快適性が重要になっています。

MUSEPoDは、こうした背景を踏まえ、日常的に使われる個室空間としての在り方を見直すところから開発が進められました。









■個室ブースを「部分性能」で終わらせない設計思想

・防音・換気・操作性を同時に考えるという前提

個室ブースでは、防音、換気、操作性など複数の要素が求められますが、いずれか一つを優先すると他に影響が出ることも少なくありません。

MUSEPoDでは、これらの要素を個別に最適化するのではなく、ひとつの空間として無理なく成立させることを前提に設計されています。









■防音性能と換気性を両立した室内構造

・発話音低減性能30.3dBの防音設計

MUSEPoDは、発話音低減性能30.3dB(※ISO 23351-1：2020 に基づく)を有し、周囲への音漏れや外部騒音を抑えた室内環境を提供します。

オンライン会議や通話時でも、周囲を気にせず利用できる空間を目指しています。





・ダウンフロー方式による換気設計

換気については、上部から下部へ空気を流すダウンフロー方式を採用しています。

空気の滞留を抑えながら、長時間使用時でも快適な室内環境を維持できるよう配慮されています。









■日常利用を想定した操作性

・人感センサーによる照明・換気の自動制御

照明および換気ファンは、人感センサーにより自動で作動します。

利用者が操作を意識することなく、自然に使える設計としています。





・用途に応じて調整できる照明環境

照明には自然光に近い色温度(約3500K)のLEDを採用。

調光スイッチにより、集中作業からオンライン会議まで、用途に応じた明るさ調整が可能です。









■日本国内での設置・運用を見据えた配慮

・設置環境に応じた仕様調整への対応

MUSEPoDは、日本国内での設置・運用を想定し、不燃材の使用や電気用品安全法(PSE)への適合など、必要となる条件に配慮した仕様を前提としています。

建物条件や所轄消防署の指導内容に応じた対応が必要な場合には、導入時に個別調整を行います。









■構造とデザインの考え方

・A6063アルミ型材を用いたフレーム構造

フレームにはA6063アルミ型材を採用し、軽量性と耐久性を両立しています。

移設やレイアウト変更にも対応しやすい構造です。





・両面ガラスとカラー展開による空間への配慮

両面ガラスを採用することで、閉塞感を抑えつつ視認性を確保。

外装カラーも複数色から選択でき、オフィス空間に合わせたコーディネートが可能です。









■用途に応じて選べるラインナップ

1人用から6人用までの製品構成

・MP1(1人用)：集中作業・オンライン会議

・MP2(2人用)：1on1ミーティング

・MP3(4人用)：小規模会議

・MP5(6人用)：打合せ・会議

用途や人数に応じて選択でき、段階的な導入にも対応します。









■今後の展開について

MUSEPoDは、オフィスに必要なときに使える個室空間として、業務効率やコミュニケーションの質向上を支援します。

今後も、導入環境や利用シーンに応じた提案を行っていきます。









■製品・導入に関するお問い合わせ

株式会社京ウィンド

MUSEPoD メーカー指定代理店

所在地： 〒612-8241 京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町6

TEL ： 075-757-5553

Web ： https://musepod-jp.com