株式会社村瀬鞄行（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：村瀬靖人）は、2026年4月18日・19日に埼玉県さいたま市で開催される「名古屋ランドセル合同展示販売会」に出展いたします。

■背景：「どれも良く見える」ことで決められない

ランドセル選びにおいて、「どれも良く見えて決められない」という声は少なくありません。 デザインやカラーの多様化に加え、機能や価格帯も幅広くなったことで、選択肢は増えています。 一方で、「何を基準に選べば良いのか分からない」という悩みを抱える保護者も増えています。 結果として、最終的には「なんとなく良さそう」で決定してしまうケースも見られます。

■“比較すること”で見えてくる判断軸

村瀬鞄行では、ランドセル選びにおいて 「比較することで判断基準が明確になる」と考えています。 今回出展する合同展示販売会では、複数メーカーのランドセルを同一会場で比較することができ、 デザインや価格だけでなく、背負い心地や構造の違いをその場で確認することが可能です。 複数を見比べることで、「自分たちにとって何が重要か」が整理され、 納得して選択できる状態をつくります。

■埼玉会場 開催概要

日程：2026年4月18日（土）・19日（日） 会場：〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目2番地 JA共済埼玉ビル3F 大会議室 開催時間： ・4月18日（土）11:00～16:00 ・4月19日（日）9:30～15:30 来場方法：予約制 出展企業：（株）マツモト、（株）村瀬鞄行、（株）水野鞄店、（株）後藤重 、三輪鞄製鞄所

■展示会の活用方法

https://nagoyakaban.com/news/2026-04-18-19/

村瀬鞄行では、展示会を単にその場で購入を決める場ではなく、 比較を通じて判断軸を整理する場としての活用を提案しています。 会場では複数のランドセルを実際に見比べながら検討できるほか、展示会限定の特典なども用意されており、その場で納得して決定する来場者も多く見られます。 一方で、一度持ち帰って検討することで、より納得度の高い選択につながるケースもあります。 来場者の状況に応じて、 その場で決めることも、冷静に検討することも、どちらも大切な選び方と考えています。

■販売店での試着・購入について

村瀬鞄行のランドセルは、合同展示販売会に加え、全国各地の販売店でも取り扱われています。 展示会で比較した後、販売店で改めて試着・検討し、落ち着いて選ぶことも可能です。

■村瀬鞄行のランドセルの特徴

https://www.murasekabanko.co.jp/archives/event/?utm_medium=atpress&utm_source=atpress

村瀬鞄行のランドセルは、負担軽減を第一に考えた設計に加え、 かぶせ鋲の無料カスタマイズなど、子どもの好みに合わせて選べる要素を取り入れています。 入学時の「好き」を大切にしながら、6年間使い続けることを前提とした構造となっています。

■会社概要

・企業名：株式会社村瀬鞄行 ・代表取締役：村瀬靖人 ・本社所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10 ・事業内容：ランドセルをはじめとした鞄製造、卸、販売 ・公式WEB：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=atpress&utm_source=atpress